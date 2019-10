Известна дата выхода внедорожного пикапа Chevrolet Silverado ZRX

Пару месяцев назад, в распоряжение нашей редакции оказались "шпионские" снимки, которые давали нам самый первый взгляд полноразмерную новинку. Теперь же, тестовый прототип новинки вновь появился на "шпионских" фото.

Самое большое изменение в этом грузовике находится в его передней части – там больше нету привычного бампера, вместо него установлена металлическая конструкция, с массивной защитной металлической пластиной внизу, к которой крепится небольшой фаркоп и два красных буксировочных крюка – еще одно доказательство того, что это именно внедорожная версия американского пикапа.

В задней части грузовика находятся опциональные задний бампер и патрубки выхлопной системы, которые не свойственны обычным комплектациям Chevrolet Silverado, а на задней двери находится шильдик, обозначающий версию LT. Присмотритесь к амортизаторам – они, кажется производства Rancho.

2021 Chevrolet Silverado 1500 ZRX spied testing for the very first time with a smaller front bumper. Additionally, the pickup truck is expected to come equipped with upgraded suspension components, MultiMatic-sourced DSSV dampers, and electronic lockers. #Chevrolet #Silverado #GM pic.twitter.com/YamqFXPUoN

— (@cole_marzen) 26 октября 2019 г.