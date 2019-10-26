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Известна дата выхода внедорожного пикапа Chevrolet Silverado ZRX

Известна дата выхода внедорожного пикапа Chevrolet Silverado ZRX
20:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Chevrolet Silverado ZRX является новой версией американского грузовика, которая специально создана для покорения бездорожья.

Пару месяцев назад, в распоряжение нашей редакции оказались "шпионские" снимки, которые давали нам самый первый взгляд полноразмерную новинку. Теперь же, тестовый прототип новинки вновь появился на "шпионских" фото.

Самое большое изменение в этом грузовике находится в его передней части – там больше нету привычного бампера, вместо него установлена металлическая конструкция, с массивной защитной металлической пластиной внизу, к которой крепится небольшой фаркоп и два красных буксировочных крюка – еще одно доказательство того, что это именно внедорожная версия американского пикапа. 

В задней части грузовика находятся опциональные задний бампер и патрубки выхлопной системы, которые не свойственны обычным комплектациям Chevrolet Silverado, а на задней двери находится шильдик, обозначающий версию LT. Присмотритесь к амортизаторам – они, кажется производства Rancho.

Стоит отметить, что эта компания также поставляет детали для того же Silverado, в еще версии Z71, которая также предназначена для покорения бездорожья. Вполне возможно, что этот грузовик может быть модифицированным Z71, но можно не сомневаться в том, что серийная версия более "жесткого" ZRX получит куда больше разных элементов экстерьера внедорожного характера.

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Показанный здесь автомобиль, кажется, имеет увеличенный дорожный просвет, и оснащен внедорожными шинами. Слухи говорят нам о том, что грузовик получит амортизаторы Multimatic DSSV, а также передние и задние электронные блокировочные дифференциалы.

Сообщается, что исполнение ZRX поступит в продажу в течение 2022 модельного года (2021 фактического) в качестве альтернативы пикапа Colorado ZR2. Новинка будет доступна с новым 3,0-литровым дизельным двигателем.

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Автомобиль, Chevrolet, Авто, Новинки, 2021, Chevrolet Silverado ZRX, Chevy Silverado.
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