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Совсем чуть-чуть: Mini Countryman получит легкие изменения

Совсем чуть-чуть: Mini Countryman получит легкие изменения
15:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Передняя часть автомобиля демонстрирует наиболее значимые изменения дизайна, но даже они довольно незначительны.

Mini Countryman получает обновления передней панели и задней части без особой эстетической перестройки внешнего вида модели в целом. Впереди пересмотренный дизайн фокусируется на округлении некоторых граней, смягчении точек вокруг фар и решетки радиатора. Камуфляж скрывает изменения в нижней части фасции, но входные отверстия примерно одинакового размера с предшественником. Адаптивные матричные светодиодные фары, как утверждается, также будут доступны на обновленной модели.

Камуфляж намного лучше скрывает дизайнерские изменения сзади. Лампы в задних фонарях имеют иную форму, по всей видимости, в стиле «Юнион Джек» от других версий Mini. Хотя фотошпионы не смогли запечатлеть салон, они утверждают, что модернизированный Countryman имеет обновленный интерьер, который включает в себя большой информационно-развлекательный экран, а также возможны небольшие изменения стиля.

Моторная гамма обновленного Countryman не должна сильно. Текущая версия представлена 102-сильным 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем и 301-сильным мотором для версий JCW. Гибридный вариант недавно получил обновление, благодаря которому батарею увеличили до 10 киловатт-часов, а запас хода на электротяге — до 57 км.

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В то время как изменения не кажутся обширными, серийная версия Mini Countryman, которую в данный момент мы видим на снимках, дебютирует во второй половине 2020 года в качестве модели 2021 модельного года.

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Автомобиль, Авто, MINI Countryman.
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