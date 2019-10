Совсем чуть-чуть: Mini Countryman получит легкие изменения

Mini Countryman получает обновления передней панели и задней части без особой эстетической перестройки внешнего вида модели в целом. Впереди пересмотренный дизайн фокусируется на округлении некоторых граней, смягчении точек вокруг фар и решетки радиатора. Камуфляж скрывает изменения в нижней части фасции, но входные отверстия примерно одинакового размера с предшественником. Адаптивные матричные светодиодные фары, как утверждается, также будут доступны на обновленной модели.

Камуфляж намного лучше скрывает дизайнерские изменения сзади. Лампы в задних фонарях имеют иную форму, по всей видимости, в стиле «Юнион Джек» от других версий Mini. Хотя фотошпионы не смогли запечатлеть салон, они утверждают, что модернизированный Countryman имеет обновленный интерьер, который включает в себя большой информационно-развлекательный экран, а также возможны небольшие изменения стиля.

Моторная гамма обновленного Countryman не должна сильно. Текущая версия представлена 102-сильным 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем и 301-сильным мотором для версий JCW. Гибридный вариант недавно получил обновление, благодаря которому батарею увеличили до 10 киловатт-часов, а запас хода на электротяге — до 57 км.

#BMW after a long hiatus #Mini #CountryMan is getting some new bumpers, headlights maybe LED to bring it more up market #MINICountryman #MiniClubman pic.twitter.com/acTkLsHkcO

