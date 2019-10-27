Токийский автосалон-2019: пятерка лучших автомобилей

Международный Токийский автосалон-2019 открыл свои двери на этой недели и порадовал мировую общественность множеством новинок.

Токийский автосалон является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) мероприятием, на котором автопроизводители чаще представляют концепты, нежели серийные модели.

Необычная двухместная концепция Mitsubishi Mi-Tech без крыши и дверей, отличается огромными колесными арками и массивной задней частью с вентиляторами, которые охлаждают гибридную газотурбинную силовую установку с подключаемым модулем. Интерьер избавлен от множества физических переключателей, используя виртуальный дисплей.

Концепция Toyota E-Racer демострирует будущее японских гоночных электрокаров. Подробностей автопроизводитель пока не раскрывал, но предоставил посетителям автосалона возможность прокатиться по виртуальному гоночному треку и с помощью «функции виртуальной подгонки» подобрать индивидуальный гоночный костюм в соответствии с точными размерами.

Компактная двухместная ретро-концепция Suzuki Waku Spo демонстрирует семейный автомобиль будущего, который позволит прекрасно отдохнуть и развлечься. Плагин-гибридное транспортное средство А-сегмента с помощью переключателя можно превратить из универсала в купе с совершенно новым интерьером.

На Токийском автосалоне компания Subaru представила прототип нового универсала Levorg. Новинка построена на платформе Subaru Global, которая дебютировала два года назад на Impreza и используется Legacy/Outback и Ascent.

Новая концепция от премиального японского бренда Lexus - LF-30, показывает будущее высокопроизводительных электрифицированных моделей с автономными технологиями вождения.

Новейшие комплексы, такие как, например, контроль осанки, создают впечатление истинного удовольствия от вождения.