Токийский автосалон-2019: пятерка лучших автомобилей

Токийский автосалон является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) мероприятием, на котором автопроизводители чаще представляют концепты, нежели серийные модели.
Необычная двухместная концепция Mitsubishi Mi-Tech без крыши и дверей, отличается огромными колесными арками и массивной задней частью с вентиляторами, которые охлаждают гибридную газотурбинную силовую установку с подключаемым модулем. Интерьер избавлен от множества физических переключателей, используя виртуальный дисплей.
Mitsubishi Mi-Tech Concept Buggy - https://t.co/8xQbkJug53 pic.twitter.com/VH6rzVvimt
— Cool Material (@coolmaterial) October 25, 2019
Концепция Toyota E-Racer демострирует будущее японских гоночных электрокаров. Подробностей автопроизводитель пока не раскрывал, но предоставил посетителям автосалона возможность прокатиться по виртуальному гоночному треку и с помощью «функции виртуальной подгонки» подобрать индивидуальный гоночный костюм в соответствии с точными размерами.
the #TokyoMotorShow #tokyomotorshow2019 #tokyo2020 #Tokyo #Japan #Lexus ' new LF-30 electric #vehicle concept #car - #Mitsubishi Motors's Mi-Tech hybrid concept sport utility vehicle (SUV) - #Toyota's e-Racer #ConceptCar pic.twitter.com/S6pgiDW4Mv
— Tamer Yazar (@tameryazar) October 26, 2019
Компактная двухместная ретро-концепция Suzuki Waku Spo демонстрирует семейный автомобиль будущего, который позволит прекрасно отдохнуть и развлечься. Плагин-гибридное транспортное средство А-сегмента с помощью переключателя можно превратить из универсала в купе с совершенно новым интерьером.
Suzuki’s Waku SPO at the #tokyomotorshow2019 is odder than pre-release images suggested #cardesign #compactconcepts pic.twitter.com/2ZWZhNpcWc
— Car Design News (@CarDesignNews) October 23, 2019
На Токийском автосалоне компания Subaru представила прототип нового универсала Levorg. Новинка построена на платформе Subaru Global, которая дебютировала два года назад на Impreza и используется Legacy/Outback и Ascent.
Subaru Levorg 'prototype' revealed, looking pretty production-ready https://t.co/a2ggoyZEM0 pic.twitter.com/vCfy7YNiK9
— The Social Subaru (@socialsubaru) October 23, 2019
Новая концепция от премиального японского бренда Lexus - LF-30, показывает будущее высокопроизводительных электрифицированных моделей с автономными технологиями вождения.
LEXUS LF-30 Electrified# pic.twitter.com/scJrLZoOmQ
— (@the_Devil_Sasha) October 25, 2019
Новейшие комплексы, такие как, например, контроль осанки, создают впечатление истинного удовольствия от вождения.