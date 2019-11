Вдохновленный экстерьером Telluride: Kia Sorento готовится к выпуску (Фото)

В настоящее время Kia Telluride является основным поводов для обсуждения корейской марки, но не стоит забывать и о ее среднеразмерном кроссовере, который готовится сменить поколение.

Автомобиль, получивший заводской индекс MQ4, получит эволюционный и смелый дизайн. Следующее поколение Sorento дебютирует до конца 2019.

Модель получит радиаторную решетку "нос тигра" - одна из характерных особенностей этой новой модели, которую мы можем увидеть, несмотря на большой слой камуфляжа.

Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento и Sportage.

2019 Kia Sorento First Look: Fresher and Safer: Before Kia adds a new full-size crossover potentially inspired by the Telluride concept, the automaker has packed the 2019 Sorento with more features and an updated powertrain lineup.… https://t.co/I15u8TXIQD #Cars #Autonews #NY pic.twitter.com/JvVNrBrwBw

— (@Autotestdrivers) 30 ноября 2017 г.