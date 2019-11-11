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"Секонд-хэнд" захватывает рынок электромобилей Украины: самые популярные модели

"Секонд-хэнд" захватывает рынок электромобилей Украины: самые популярные модели
17:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Рынок электромобилей в Украине за 10 мес. продолжает расти за счет подержанных

Первичные регистрации легковых электромобилей (подержанных и новых) в Украине в январе-октябре 2019 года выросли на 37% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 5789 ед., коммерческих – почти вдвое, до 458 ед., сообщил "Укравтопром".

При этом как рынок легковых, так и коммерческих авто на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного "секонд-хенда" – в первичных регистрациях "легковушек доля подержанных составила 91,4%, коммерческих – 96%.

Лидеры рынка не меняются - самым популярным электрокаром у украинцев с непреодолимым отрывом остается Nissan Leaf, которых зарегистрировано 2763 ед., на втором месте Tesla Model S (489 ед.), на третьем BMW i3 – 297 ед.

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В пятерку лидеров регистраций также сошли Volkswagen е-Golf – 279 ед. и Fiat 500е – 253 ед.

Большая часть регистраций в сегменте коммерческих электрокаров пришлась всего на две модели: Renault Kangoo Z. E. – 420 ед. (403 б/у и 17 новых) и Nissan e-NV200 – 21 ед. (20 б/у и 1 новая).

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Как сообщалось, в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей (из них 83,5% - подержанные), что почти в два раза больше, чем годом ранее. В то же время динамика спроса на новые электромобили была несколько выше, чем у подержанных: если первичные регистрации б/у электромобилей выросли вдвое, то новых - в 2,2 раза.

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Электромобиль, BMW i3, Электромобили, Fiat 500e, Nissan Leaf, Tesla Model S, Volkswagen e-Golf.
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