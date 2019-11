Fiat 500X Sport появится в продаже уже в следующем году (Фото)

Главное изменение в обновленном 500X – полноприводная трансмиссия уже в базовой комплектации. Визуальные преобразования – чисто косметические.

Версия 500X 2020 модельного года имеет обозначение Sport Edition и шильдик AWD на корме, который свидетельствует о наличии системы постоянного полного привода. Автомобиль получил новый обвес, с нижними панелями, окрашенными в цвет кузова, удобный салон и современную мультимедийную систему. 18-дюймовые диски, светодиодные фары и противотуманки включены в список стандартного оснащения. В качестве опции будут предлагаться 19-дюймовые колеса и двухцветная отделка кузова.

Интерьер 500X обновили за счет других сидений, руля, украшенного кожей и алькантарой, темной обивки потолка. Мультимедийная система, завязанная на 7-дюймовый дисплей, обеспечивает навигацию и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Time to drive everyone crazy with style. Discover the New #Fiat500X #Sport. #Fiat pic.twitter.com/2Yw5UrlPsj

— (@fiat) 25 сентября 2019 г.