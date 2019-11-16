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Volkswagen рассекретила бюджетный кроссовер Jetta VS7 еще до официальной премьеры (Фото)

Volkswagen рассекретила бюджетный кроссовер Jetta VS7 еще до официальной премьеры (Фото)
12:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Немецкая компания показала свою новинку за несколько дней до официального дебюта.

Компания Volkswagen показала свой новый трехрядный кроссовер Jetta VS7 до официальной премьеры. Суббренд Jetta постоил модель VS7 на платформе Skoda Karoq, а общие черты новинка имеет с моделью Jetta VS5, при этом отличаясь оригинальной линией остекления, иными бамперами и эффектной стеклянной крышей.

Бюджетный кроссовер приводится в движение 1,4-литровы турбомотором мощностью 150 л.с., пару которому составляет 6-ступенчатая автоматичыекая коробка передач. Привод - передний.

Новая модель предназначается только для рынка Китая. Продажи кроссовера стартуют в начале следующего года.

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Как ранее сообщалось, Volkswagen собирается к запуску полностью автономного авто. Компания начала тестировать парк из пяти электронных Golf в Гамбурге.

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Volkswagen, Авто, Кроссовер, Volkswagen Jetta VS7.
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