Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж

По итогам прошлого месяца популярный немецкий кроссовер Volkswagen Tayron разошелся тиражом в 23 990 машин.

Октябрьские результаты продаж модели превзошли прежний абсолютный рекорд, зафиксированный ранее. Напомним, тогда дилеры передали в руки клиентов 22 155 автомобилей.

Такой интерес со стороны покупателей помог Volkswagen Tayron обойти своих главных соперников по сегменту: Nissan X-Trail, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и др. Новинка от Volkswagen дебютировала еще осенью 2018-го, однако это не мешает ей до сих пор пользоваться ажиотажным спросом.

В модельной линейке марки Volkswagen Tayron расположился перед VW Tiguan. Его длина достигает 4 590 мм при колесной базе 2 731 мм.

В движение кросс может приводить один из двух доступных турбомоторов: 1,4-литровый 150-сильный или двухлитровый с отдачей 186/220 л.с. Все силовый агрегаты работают в паре с семиступенчатым "роботом" DSG. Привод может быть передним или полным.

Набор полезных опций и допоборудования, которым производитель снабдил кросс, включает в себя все необходимое. Это виртуальная "приборка", LED оптика, мультимедиа с большим тачскрином, камеры кругового обзора, а также современные системы безопасности. За доплату кросс оснастят адаптивным круиз-контролем, функцией мониторинга "слепых" зон, панорамной крышей и др.

Также для покупки доступна "оспротивленная" версия Tayron под названием R-Line. Такой кроссовер получает аэродинамический обвес, габаритный спойлер, переработанные бамперы и эффектные литые диски.

В "поднебесных" автосалонах стоимость Volkswagen Tayron варьируется от 188 800 до 319 800 юаней.