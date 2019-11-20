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Стильно и громко: Faraday показала роскошный интерьер своей новинки

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Стильно и громко: Faraday показала роскошный интерьер своей новинки
15:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Faraday Future не раскрывает всех секретов сразу.

Faraday Future FF 91 дебютировал почти три года назад. Кроссовер еще не запущен в производство, и за кулисами происходит немало драмы.

Компания выпустила новые изображения интерьера, назвав его "третьим жилым пространством в Интернете", наряду с множеством новых деталей, если EV когда-либо появится в производстве.

Большие экраны доминируют на приборной панели с информационно-развлекательным дисплеем в виде планшета в центре и другим экраном на приборной панели для пассажира.

Еще один экран находится высоко на приборной панели перед рулем, объединяя информацию о комбинации приборов.

Faraday также интегрирует экраны в двери, в которых расположены элементы управления для настройки сидений, климат-контроль, отдельные звуковые зоны и многое другое.

Задние сиденья предлагают пассажирам еще более роскошный отдых благодаря особым сидениям. В компании утверждают, что они предлагают "лучшие в отрасли" углы наклона задних сидений (60 градусов).

Массажные кресла с подогревом и охлаждением также имеют регулировки в 14 направлениях с 4-сторонней поясничной опорой. Существует также "Спа режим", который может изменить освещение и звук.

У Faraday не может быть своего "третьего жилого пространства в Интернете" без интернета, поэтому бренд установил три модема. Один из них посвящен диагностике автомобиля и беспроводным обновлениям, а два других - обработке данных для подключения и развлечения в машине, включая потоковую передачу видео в пути. 27-дюймовый сверхширокий экран также опускается с крыши.

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Faraday также интегрирует FFAI, искусственный интеллект, который использует автомобильные датчики, камеры и программное обеспечение - более трех лет в разработке - для создания пользовательского опыта. Система может использовать распознавание лиц, распознавание голоса и вес человека для индивидуальной настройки сидений, включая настройку правильной температуры и уровня громкости звука.

Faraday может похвастаться тем, что в FF 91 есть как минимум 11 различных экранов, что кажется довольно большим количеством. Но автопроизводители быстро отказываются от ручек, кнопок и переключателей в пользу универсальности экрана.

Если FF 91 будет запущен в производство, это может изменить взгляд автопроизводителей на интерьеры в будущем.

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