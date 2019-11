"Важность проекта Формулы E": Porsche 99X Electric дебютировал в Лос-Анджелесе

Porsche надеется на модель, поскольку, как отметили представители, в ее названии дважды используется цифра "9", чтобы подчеркнуть "важность проекта Формулы E" для компании.

Автопроизводитель также заявил, что гоночный автомобиль послужит платформой для разработки электромобилей будущего производства.

Что касается стиля, то не о чем рассказывать, так как автомобиль во многом перекликается с конкурентами.

Тем не менее, компания применила традиционную ливрею для автоспорта Porsche, в которой представлены черный, белый и красный цвета. Модель имеет значительную эмблему Porsche, а также этикетки, рекламирующие все, от Hugo Boss до Vodafone.

