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"Важность проекта Формулы E": Porsche 99X Electric дебютировал в Лос-Анджелесе

"Важность проекта Формулы E": Porsche 99X Electric дебютировал в Лос-Анджелесе
19:10 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Представленный сегодня, 99X Electric отмечает вхождение Porsche в захватывающий мир Формулы Е.

Porsche надеется на модель, поскольку, как отметили представители, в ее названии дважды используется цифра "9", чтобы подчеркнуть "важность проекта Формулы E" для компании.

Автопроизводитель также заявил, что гоночный автомобиль послужит платформой для разработки электромобилей будущего производства.

Что касается стиля, то не о чем рассказывать, так как автомобиль во многом перекликается с конкурентами.

Тем не менее, компания применила традиционную ливрею для автоспорта Porsche, в которой представлены черный, белый и красный цвета. Модель имеет значительную эмблему Porsche, а также этикетки, рекламирующие все, от Hugo Boss до Vodafone.

В компании отметили, что правила Формулы E предусматривают стандартизированное шасси и аккумулятор, но система привода оставлена на усмотрение производителей. В результате марка разработала специальный E-Performance Powertrain, который использует их опыт в LMP1.

Силовой агрегат способен развивать мощность до 335 л.с., но он ограничена на отметке 268 л.с. в режиме гонки и 316 л.с. в режиме разгона. Без каких-либо ограничений, автомобиль может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды и достичь максимальной скорости 280 км/ч.

Единственный в своем роде: Gloeckler-Porsche 356 Coupe 1954 года (Фото)

Болид будет конкурировать с командой TAG Heuer Porsche Formula E и вице-президентом Porsche Motorsport Фрицем Энцингером (Fritz Enzinger), который сказал: «С премьерой Porsche 99X Electric мы делаем большой шаг на пути к созданию Porsche в Формуле E. Я с нетерпением жду возможности увидеть Porsche 99X Electric на гоночной трассе».

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Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche 99X Electric.
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