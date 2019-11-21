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Fiat 500X Sport 2020 года дебютировал в Лос-Анджелесе

Fiat 500X Sport 2020 года дебютировал в Лос-Анджелесе
22:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Скупая на вид модель предлагает обновленный обвес, новый цвет кузова Rovente Red и улучшенные удобства в салоне.

Хэтчбек 500X Sport поставляется исключительно с 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощность которого составляет 177 л.с., а крутящий момент −285 Нм.

Автоматическая коробка передач с девятью скоростями — единственный вариант трансмиссии. В стандартную комплектацию входит полноприводная система с автоматическим отключением заднего моста для повышения эффективности, когда мощность не требуется на задние колеса.

Sport носит более агрессивную переднюю панель с заметным нижним воздуховодом и окраской в цвет кузова. Светодиодные фары и противотуманные фары являются стандартными.

В дополнение к Rovente Red клиенты могут заказать оттенки White, Black, Moda Grey и Italia Blue. Кроме того, можно также добавить черную крышу. В салоне установлены спортивные сиденья и руль в техно-кожаной обивке с отделкой из алькантары. Семидюймовый информационно-развлекательный дисплей обеспечивает навигацию и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

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На обшивке потолка и колоннами темная ткань.

Цены на исполнение Sport начинаются с 26 895 долларов против 24 590 долларов за базовую модель. Поставки начнутся в первом квартале 2020 года.

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Автомобиль, Fiat, Авто, Fiat 500X Sport 2020, 500X Sport 2020.
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