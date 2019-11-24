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В США эксперты назвали KIA Telluride "Внедорожником 2019 года" (Фото)

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В США эксперты назвали KIA Telluride "Внедорожником 2019 года" (Фото)
15:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Внедорожник KIA Telluride предназначен исключительно для рынка США.

Внедорожник KIA Telluride стал победителем в конкурсе "Внедорожник 2020 года" по версии авторитетного американского автомобильного издания MotorTrend.

Жюри сравнивало различные модели по комплексу показателей, среди которых очень важным было соотношение цена/качество.

Модели-претенденты оценивались с точки зрения многих важных для авто показателей, среди которых безопасность, экономичность, соотношение цены и качества, дизайн, техническая сторона, функциональность и ходовые качества.

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Telluride комплектуется силовым агрегатом V6 объёмом 3,8 литра мощностью 295 л.с. В качестве трансмиссии используется 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а полный привод предлагается как опция.

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США, Внедорожник, Автомобили, Авто, KIA Telluride, Внедорожник 2019 года.
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