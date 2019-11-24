Состоялась презентация Acura NSX в Лос-Анджелесе

Acura NSX 2020 года собирается вручную, а экстерьер новинки выглядит весьма динамичным, под статье ее спортивному духу.
Новинка имеет узкие светодиодные фары, двойные задние фонари, карбоновый спойлер, а также стильную решетку радиатора.
Под капотом устанавливается 3,5-литровый V-образный силовой агрегат с турбонаддувом, мощность которого составляет 573 лошадиные силы.
Пару силовому агрегату составляет 9-скоростная автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением.
Стоимость новнки составляет 157 400 долларов США.