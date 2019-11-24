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Состоялась презентация Acura NSX в Лос-Анджелесе

Состоялась презентация Acura NSX в Лос-Анджелесе
20:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Спорткар представили в рамках автовыставки.

Acura NSX 2020 года собирается вручную, а экстерьер новинки выглядит весьма динамичным, под статье ее спортивному духу.

Новинка имеет узкие светодиодные фары, двойные задние фонари, карбоновый спойлер, а также стильную решетку радиатора. 

Под капотом устанавливается 3,5-литровый V-образный силовой агрегат с турбонаддувом, мощность которого составляет 573 лошадиные силы.

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Пару силовому агрегату составляет 9-скоростная автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением.

Стоимость новнки составляет 157 400 долларов США.

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Автомобиль, Новинки, Электрокар, Acura, Acura NSX.
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