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Формула 1 выпустила собственную коллекцию духов по стоимости машины

Формула 1 выпустила собственную коллекцию духов по стоимости машины
20:35 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Аромат от Королевских гонок в дизайнерском флаконе обойдется в 7750 фунтов – это почти 240 тысяч гривен.

Настоящие ароматы Формулы 1, это запах стертых об асфальт шин, масла, выхлопных газов, раздевалки Льюиса Хэмилтона, после гонки, в конце концов.

Однако их заменят более эстетические композиции, под названиями "Быстрые объятия", "Флюидная симметрия" и "Компактная суспензия".

Лимитированная коллекция духов от Designer Parfums и F1 была представлена в Paddock Club в Абу-Даби. Три бутылочки с бионическим дизайном несут в себе различные оттенки запахов, созданных "с мнением о Формуле 1". Так, название “Быстрые объятия" (Agile Embrace) – значит форму, рожденную в потоке, "Флюидная симметрия" (Fluid Symmetry) связана с дизайном кузова болидов “Формулы 1”, а "Компактная суспензия" (Compact Suspension) – обыгрывает англоязычный омограф, который имеет значение "подвеска" и "суспензия" (например, топливная смесь).

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Каждый из трех ароматов оценен в 7750 фунтов, что равняется 240 тысячам гривен по текущему курсу. Серия ограничена. Однако предусмотрен также выпуск фирменных духов для массового рынка – будет 5 ароматов в простых флакончиках и с ценником всего 6000 гривен.

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Формула-1, Духи, Гонки, Аромат.
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