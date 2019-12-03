Формула 1 выпустила собственную коллекцию духов по стоимости машины

Аромат от Королевских гонок в дизайнерском флаконе обойдется в 7750 фунтов – это почти 240 тысяч гривен.

Настоящие ароматы Формулы 1, это запах стертых об асфальт шин, масла, выхлопных газов, раздевалки Льюиса Хэмилтона, после гонки, в конце концов.

Однако их заменят более эстетические композиции, под названиями "Быстрые объятия", "Флюидная симметрия" и "Компактная суспензия".

Лимитированная коллекция духов от Designer Parfums и F1 была представлена в Paddock Club в Абу-Даби. Три бутылочки с бионическим дизайном несут в себе различные оттенки запахов, созданных "с мнением о Формуле 1". Так, название “Быстрые объятия" (Agile Embrace) – значит форму, рожденную в потоке, "Флюидная симметрия" (Fluid Symmetry) связана с дизайном кузова болидов “Формулы 1”, а "Компактная суспензия" (Compact Suspension) – обыгрывает англоязычный омограф, который имеет значение "подвеска" и "суспензия" (например, топливная смесь).

Каждый из трех ароматов оценен в 7750 фунтов, что равняется 240 тысячам гривен по текущему курсу. Серия ограничена. Однако предусмотрен также выпуск фирменных духов для массового рынка – будет 5 ароматов в простых флакончиках и с ценником всего 6000 гривен.