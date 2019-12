Формула 1 выпустила собственную коллекцию духов по стоимости машины

Настоящие ароматы Формулы 1, это запах стертых об асфальт шин, масла, выхлопных газов, раздевалки Льюиса Хэмилтона, после гонки, в конце концов.

Однако их заменят более эстетические композиции, под названиями "Быстрые объятия", "Флюидная симметрия" и "Компактная суспензия".

Лимитированная коллекция духов от Designer Parfums и F1 была представлена в Paddock Club в Абу-Даби. Три бутылочки с бионическим дизайном несут в себе различные оттенки запахов, созданных "с мнением о Формуле 1". Так, название “Быстрые объятия" (Agile Embrace) – значит форму, рожденную в потоке, "Флюидная симметрия" (Fluid Symmetry) связана с дизайном кузова болидов “Формулы 1”, а "Компактная суспензия" (Compact Suspension) – обыгрывает англоязычный омограф, который имеет значение "подвеска" и "суспензия" (например, топливная смесь).

