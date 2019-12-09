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Tesla Cyberquad: Илон Маск рассекретил дату выхода первого электроквадроцикла

Tesla Cyberquad: Илон Маск рассекретил дату выхода первого электроквадроцикла
20:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Хотя квадроцикл и представили вместе с пикапом Cybertruck, но компания не объявила о дате релиза необычной новинки.

Бизнесмен по-прежнему не раскрывает технических характеристик будущей новинки, но уже поделился датой выпуска Tesla Cyberquad. В своем Twitter Илон Маск рассказал о сроках релиза Cyberquad и намекнул на дальнейшее развитие линейки.

Дата выхода квадроцикла

По его словам, квадроцикл дебютирует в конце 2021 года одновременно с первыми моделями пикапа. Ранее стало известно, что новинка будет помещаться в кузове Cybertruck и сможет заряжаться от аккумуляторов через интегрированную розетку.

Мы планируем выпустить его в одно время с пикапом. Двухместный электрический квадроцикл, разработанный для использования в связке с Cybertruck – это будет забавно! – заявил Илон Маск.

Он также добавил, что "будет круто" иметь в качестве опции внедорожный электромотоцикл, но позже опроверг свое заявление, сообщив, что Tesla никогда не будет выпускать ничего подобного для дорог общего пользования.

По словам предпринимателя, он сам едва не погиб под грузовиком, катаясь в возрасте 17 лет, и считает электрические мотоциклы слишком опасными.

Tesla занимается разработкой лазерных стеклоочистителей

Цена и подробные характеристики

Цена и спецификации Tesla Cyberquad производителем еще не объявлены.

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Автомобиль, Авто, Квадроцикл, Илон Маск, Tesla Cyberquad, Электрический квадроцикл.
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