Tesla Cyberquad: Илон Маск рассекретил дату выхода первого электроквадроцикла

Бизнесмен по-прежнему не раскрывает технических характеристик будущей новинки, но уже поделился датой выпуска Tesla Cyberquad. В своем Twitter Илон Маск рассказал о сроках релиза Cyberquad и намекнул на дальнейшее развитие линейки.

Дата выхода квадроцикла

По его словам, квадроцикл дебютирует в конце 2021 года одновременно с первыми моделями пикапа. Ранее стало известно, что новинка будет помещаться в кузове Cybertruck и сможет заряжаться от аккумуляторов через интегрированную розетку.

Мы планируем выпустить его в одно время с пикапом. Двухместный электрический квадроцикл, разработанный для использования в связке с Cybertruck – это будет забавно! – заявил Илон Маск.

We’ll aim to have it come out same time as truck. Two seater electric ATV designed to work with Cybertruck will be fun! Electric dirt bikes would be cool too. We won’t do road bikes, as too dangerous. I was hit by a truck & almost died on one when I was 17.

