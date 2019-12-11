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Volkswagen представил обновленный Teramont (Фото)

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Volkswagen представил обновленный Teramont (Фото)
10:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Мы можем ожидать дебюта VW Atlas 2021 года на Чикагском автосалоне 2020 года, а продажи модели начнутся уже в мае следующего года.

Презентация Volkswagen Atlas 2021 модельного года прошла на небольшом мероприятии в Музее автомобильного наследия Ипсиланти.

К сожалению, зарубежным журналистам не удалось сделать снимки новинки, потому что фотосъемка была запрещена.

Volkswagen доволен успехом своего Atlas и внедорожников в целом. Сегмент SUV в настоящее время составляют 53% продаж Volkswagen в США.

В 2021 году Atlas/Teramont станет еще больше, по крайней мере, снаружи, с увеличением общей длины на 7,6 см. Представители Volkswagen рассказали, что эти 7 см составляет обновленный передний бампер, который имеет больше амортизирующей пены для повышения безопасности пешеходов.

Он хорошо вписывается в внешний вид, так как автопроизводитель воспользовался возможностью обновить всю переднюю панель, включая решетку радиатора и светодиодные фары в дополнение к этому обновленному бамперу. Задний бампер и оптика также претерпели некоторые изменения. 

Внутри Atlas получает новый руль, который выглядел спортивно в коже и со скошенным низом. Все, кроме базовой версии, теперь получают восьмидюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран.

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В версии R-Line, которую продемонстрировали журналистам, интерьер выглядит немного более изысканным, без каких-либо бросающихся в глаза дешевых элементов или особенно неуклюжих деталей отделки. Новинка также получит беспроводную зарядку для смартфона.

Atlas 2021 года также получил пару технических обновлений. Теперь он предлагает динамическое обнаружение дорожных знаков, а также функцию Traffic Jam Assist, в которой используется адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы движения, помогающие управлять автомобилем в режиме «стоп-энд-гоу» со скоростью менее 60 км/ч.

Моторная гамма модели останется неизменной. В нее войдут 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, рассчитанный на 235 л.с. мощности, и 3,6-литровый V6 мощностью 276 л.с. Однако теперь, в дополнение к V6, полноприводная система VW 4Motion также будет доступна на четырехцилиндровом двигателе.

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Volkswagen, Автомобили, Техника, Авто, Teramont.
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