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Dodge Charger GT обзавелся мощным приводом (Фото)

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Dodge Charger GT обзавелся мощным приводом (Фото)
18:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Будучи одним из немногих масл-каров, доживших до наших дней, седан Dodge Charger пользуется в США стабильным спросом.

Charger GT получил сетчатую решётку, вентилируемый капот, более агрессивные бамперы, доработанные пороги и задний спойлер. Всесезонные шины размерности 235/55 R19 надеты на диски Satin Carbon в исполнении Black Noise.

Будучи одним из немногих масл-каров, доживших до наших дней, седан Dodge Charger пользуется в США стабильным спросом. В 2018-м американцы купили 80 226 единиц, а в третьем квартале 2019-го модель достигла "самого высокого уровня продаж за 13 лет" (26 060). В сегменте больших седанов Charger лидирует третий год подряд. Версия Charger GT (вторая по счёту) с двигателем V6 3.6 Pentastar (304 л.с., 358 Н•м) и восьмиступенчатым "автоматом" TorqueFlite была сугубо заднеприводной, но после обновления стала возможна с подключаемым полным приводом. Ранее с ним был доступен только базовый Charger SXT.

Полный привод активируется автоматически либо нажатием кнопки Sport. Предусмотрены подрулевые переключатели. До 90% тяги доступны в диапазоне 1800–6400 об/мин. Трёхрежимная система стабилизации полностью отключается. Расход топлива в городе не должен превышать 18 MPG (13 л/100 км), на трассе — 27 MPG (8,7 л/100 км).

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Кнопка Super Track Pak вызывает на центральный дисплей (8,4 дюйма) "страницы производительности" Dodge Performance Pages с настройкой лонч-контроля. Данные телеметрии показывает семидюймовый TFT-экран в приборке: время круга, индикатор перегрузок и тому подобное. Кстати, задние датчики парковки и камера ParkView — стандартное оснащение.

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Стартовая цена на Charger GT AWD с учётом доставки составляет $36 490, тогда как базовый седан "начинается" с $29 470. Приём заказов откроется в январе, клиенты получат машины в первом квартале 2020-го. Главная претензия поклонников к версии GT — отсутствие двигателя V8 (который не предлагается с AWD), а не возраст модели, хотя седьмое поколение выпускается с 2011 года, перебиваясь рестайлингами.

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Авто, Седан, Полный привод, Dodge Charger GT.
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