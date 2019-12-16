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Понедельник, 16.12.2019
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Haval открыла продажи спортивного кроссовера H6 GT

Haval открыла продажи спортивного кроссовера H6 GT
15:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Версия GT создана на базе уже знакомого Haval H6 2020 модельного года.

Китайская компания только в конце ноября показала новую модификацию своего бестселлера на автосалоне в Гуанчжоу, а уже на днях был объявлен старт продаж новинки.

Но автомобиль имеет спортивные нотки в дизайне. Общие черты продолжает дизайн обычной версии, оснащенной интегрированными светодиодными фарами дальнего и ближнего света, шинами размера 235/55 R19 и красными тормозными суппортами. 

Салон новинки также изменился. Центральная консоль, которая слегка наклоняется к водителю, является относительно новой в классе.

Рулевое колесо и центральный экран управления уже знакомы, а вот красные и черные двухцветные сиденья добавили нотки спортивности автомобилю.

Под капотом Haval H6 GT расположился мотор 2.0T, отдача которого составляет 224 л.с. мощности и 385 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии используется 7-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Спринт до 100 км/ч китайский кроссовер совершает за 7,6 секунды.

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Стоимость модели для местного рынка стартует с отметки в 130 тыс. юаней. А вот топовое исполнение оценили в 141 тыс. юаней.

Модель оснащается обогревом руля и сидений, системой контроля давления в шинах, системой кругового обзора, системой предупреждения о выходе из полосы движения и системой помощи при парковке.

Кроме того, доступна версия Hi-Life Zhilian для системы Zhikuo, которая может реализовать интеллектуальное голосовое управление, дистанционное управление, онлайн-платежи, навигацию Baidu, аудио и видео и многое другое.

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Автомобили, Авто, Haval, H6 GT, Кроссовер H6 GT.
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