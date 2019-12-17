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Компания Seat представила новую версию флагманского кроссовера Tarraco

Компания Seat представила новую версию флагманского кроссовера Tarraco
17:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Среднеразмерный кроссовер Seat Tarraco обзавелся новой версией с автоматической трансмиссией и передним приводом.

Испанский автопроизводитель решил разнообразить линейку комплектаций своего SUV, чтобы привлечь к модели новых покупателей.

Такое усиление не будет лишним, поскольку Seat Tarraco приходится соперничать с Nissan X-Trail и Hyundai Santa Fe. Новая версия кроссовера будет стоить от 29 900 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее можно было приобрести Seat Tarraco с 6МКПП в качестве трансмиссии и системой переднего привода. Еще одна доступная для покупки версия – полноприводная с семиступенчатой автоматической коробкой DSG.

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Всего же производитель подготовил четыре комплектации кроссовера SE, SE Tech, Xcellence и Xcellence Lux. Годом ранее профильные СМИ писали о том, что со временем Seat Tarraco может получить гибридную и электрическую версию, а также «горячую» модификацию под логотипом Cupra.

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Автомобиль, Seat, Авто, Новинки, SEAT Tarraco.
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