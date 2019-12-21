Chevrolet Nomad 1955 года будет выставлен на продажу

Машина называется Gone Mad, что переводится как "свихнувшийся".

На аукционе Barrett-Jackson продадут эксклюзивный Chevrolet Nomad Wagon 1955 производственного года, который существенно доработали и оснастили двигателем V8 отдачей 625 л.с.

Модернизацией автомобиля занимались специалисты американского ателье Classic Car Studios.

Кузов изготовили фактически с нуля, затем покрыли краской оттенка Glasurit, теперь находящегося под 5 слоями прозрачной мокрой шлифовки.

Универсал получил диски Billet Specialties, 18-дюймовые спереди машины и 20-дюймовые сзади.

Интерьер отделали кожей Relicate и она почти везде: на сиденьях, дверных панелях, руле, козырьках, подлокотнике и даже в багажнике. В то же время потолок оформлен из дерева.

8-цилиндровый двигатель объёмом 8,3 литра на момент работы над этим проект был совершенно новым. Мотор функционирует в паре с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией Bowler 4L80E.

Следует упомянуть, что в 2016-м Gone Mad продемонстрировали на выставке SEMA, затем он оказался на обложке журнала Super Chevy. Стоимость лота под номеров 1320 пока не раскрывается.