Гибрид McLaren Speedtail официально стал самым быстрым автомобилем марки в истории

С пилотом McLaren Кенни Браком прототип Speedtail достиг своей скорости рекордные 30 раз на отрезке длиной три мили.

Прототип производства Speedtail достиг заявленной скорости 403 километра в час на этой неделе на взлетно-посадочной полосе испытательного полигона Джонни Бом в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Это число превышает внутренний рекорд 386,4 км/ч, когда-то принадлежавший культовой F1.

Этот самый последний тест завершил программу высокоскоростных запусков, выполненных компанией по всему миру за последние несколько месяцев. Тестирование также проходило в Идиаде в Испании и Папенбурге в Германии.

"Уместно, что программа высокоскоростных испытаний Speedtail завершилась несколькими максимальными скоростями в месте, тесно связанном с расширением границ экстремальной производительности и инженерного совершенства", - говорит генеральный директор McLaren Automotive Майк Флевитт.

"Speedtail - это действительно экстраординарный автомобиль, который воплощает новаторский дух McLaren и прекрасно иллюстрирует нашу решимость продолжать устанавливать новые стандарты производительности суперкаров и гиперкаров", - добавил он.

McLaren Speedtail имеет газоэлектрический гибридный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами и электрический двигатель производительностью 1 055 лошадиных сил и 1150 Ньютон-метров.

До 300 км/ McLaren Speedtail может разгоняться менее чем за 13 секунд. Поставки для McLaren Speedtail стартуют в феврале 2020 года.

Компания произвела всего 106 экземпляров по всему миру, стоимостью около 2 240 000 долларов (1 970 000 евро) и все они уже распроданы.