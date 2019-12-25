Седан Toyota Mark II уходит в историю (Видео)

Всего было выпущено девять поколений автомобиля, последнее из которых вышло в 2000 году. А в 2004 году представили преемника модели — Mark X.

23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.

По поводу прощания с моделью на заводе Toyota Motomachi состоялось мероприятие, в котором участвовали 200 сотрудников, в том числе директор предприятия Хироёси Ниною и главный инженер Mark X второго поколения Такаюки Томохара.

Напомним, что первый Toyota Mark II увидел свет в 1968 году и на протяжении 50 лет он (а затем его последователь Mark X) был главным седаном марки с задним приводом.

За всё время было реализовано 6 млн 518 тыс. машин Mark II, а также 363 тыс. 500 автомобилей Mark X. Но мода на городские кроссоверы и внедорожники в Японии сделала некогда популярный седан не таким востребованным.

Но и сейчас есть ценители заднего привода и механической коробки передач, для которых выпускались спецверсии седана ограниченным тиражом — Mark X GRMN — 100 штук в 2014 году и 350 — в 2019 году.