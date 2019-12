Hamann представил тюнинг-пакет для BMW X4

Для BMW X4 в M-пакете от Hamann предусмотрен сплиттер на передний бампер, модернизированный диффузор, выхлопная система с парой сдвоенных круглых патрубков по мотивам "заряженной" версии X4 M Competition, а также накладки на пороги и колёсные арки.

Стоит отметить и необычный для дизельных кроссоверов элемент — антикрыло, расположенное над задним стеклом, которое должно производить прижимную силу.

Кроме того, BMW X4 получит спортивные пружины взамен стандартных и уменьшенный дорожный просвет.

BMW X4 Looks Ready For Extreme Body Kit. Hamann has some stylish solutions for the Bavarian compact crossover coupe. #crossover #hamann #tuning Read: https://t.co/xqC00f7cef pic.twitter.com/OivCXZDUSY

