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Hamann представил тюнинг-пакет для BMW X4

Hamann представил тюнинг-пакет для BMW X4
19:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Полноценный дебют тюнинговой версии BMW X4 второго поколения от Hamann состоится в начале следующего года.

Для BMW X4 в M-пакете от Hamann предусмотрен сплиттер на передний бампер, модернизированный диффузор, выхлопная система с парой сдвоенных круглых патрубков по мотивам "заряженной" версии X4 M Competition, а также накладки на пороги и колёсные арки.

Стоит отметить и необычный для дизельных кроссоверов элемент — антикрыло, расположенное над задним стеклом, которое должно производить прижимную силу.

Кроме того, BMW X4 получит спортивные пружины взамен стандартных и уменьшенный дорожный просвет.

Также специалисты Hamann предложат клиентам два набора 22-дюймовых колёсных дисков Anniversary Evo с низкопрофильными шинами. По желанию покупателя, кроссоверу можно будет затемнить верхнюю часть фонарей и сделать накладки на педали. 

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Относительно преобразования технической начинки дизельного кроссовера BMW X4 информации нет на портале компании Hamann. Стоит отметить, что полноценный дебют тюнинг-пакета для баварской модели состоится только в начале следующего года.

Тогда же будет названа и стоимость всех преобразований.

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Автомобиль, BMW, Авто, Тюнинг, BMW X4.
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