Hamann представил тюнинг-пакет для BMW X4

Полноценный дебют тюнинговой версии BMW X4 второго поколения от Hamann состоится в начале следующего года.

Для BMW X4 в M-пакете от Hamann предусмотрен сплиттер на передний бампер, модернизированный диффузор, выхлопная система с парой сдвоенных круглых патрубков по мотивам "заряженной" версии X4 M Competition, а также накладки на пороги и колёсные арки.

Стоит отметить и необычный для дизельных кроссоверов элемент — антикрыло, расположенное над задним стеклом, которое должно производить прижимную силу.

Кроме того, BMW X4 получит спортивные пружины взамен стандартных и уменьшенный дорожный просвет.

BMW X4 Looks Ready For Extreme Body Kit. Hamann has some stylish solutions for the Bavarian compact crossover coupe. #crossover #hamann #tuning Read: https://t.co/xqC00f7cef pic.twitter.com/OivCXZDUSY — CarBuzz (@CarBuzzcom) December 29, 2019

Также специалисты Hamann предложат клиентам два набора 22-дюймовых колёсных дисков Anniversary Evo с низкопрофильными шинами. По желанию покупателя, кроссоверу можно будет затемнить верхнюю часть фонарей и сделать накладки на педали.

Относительно преобразования технической начинки дизельного кроссовера BMW X4 информации нет на портале компании Hamann. Стоит отметить, что полноценный дебют тюнинг-пакета для баварской модели состоится только в начале следующего года.

Тогда же будет названа и стоимость всех преобразований.