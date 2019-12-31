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Toyota RAV4 получит уникальную версию для бездорожья

Toyota RAV4 получит уникальную версию для бездорожья
08:29 Сегодня Телеграф avtodream.org

Toyota Industries анонсирует концепцию RAV4 Adventure Gear для токийского автосалона.

В преддверии автосалона в Токио Toyota Industries Corporation, занимающаяся созданием вилочных погрузчиков и отвечающая за производство RAV4 на фирменном заводе в Нагакусе, анонсировала дебют модифицированного компактного кроссовера Toyota RAV4.

Концепция Toyota RAV4, получившая название "Adventure Gear", создана для работы в условиях экстремального бездорожья.

Для обеспечения отличных ходовых качеств Toyota Industries оснастила компактный кроссовер мощными внедорожными колесами и резиной, оригинальным обвесом с боковыми подножками, а также вместительным багажником на крыше и небольшой лестницей сзади.

Toyota придумала название для своего нового автомобиля

Японский производитель пока не сообщает других подробностей и не комментирует, попадет ли экстрим-версия в серийное производство.

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Токио, Авто, Toyota RAV4, RAV4 Adventure Gear, Toyota Industries, Toyota Industries Corporation.
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