Toyota RAV4 получит уникальную версию для бездорожья

Toyota Industries анонсирует концепцию RAV4 Adventure Gear для токийского автосалона.

В преддверии автосалона в Токио Toyota Industries Corporation, занимающаяся созданием вилочных погрузчиков и отвечающая за производство RAV4 на фирменном заводе в Нагакусе, анонсировала дебют модифицированного компактного кроссовера Toyota RAV4.

Концепция Toyota RAV4, получившая название "Adventure Gear", создана для работы в условиях экстремального бездорожья.

Для обеспечения отличных ходовых качеств Toyota Industries оснастила компактный кроссовер мощными внедорожными колесами и резиной, оригинальным обвесом с боковыми подножками, а также вместительным багажником на крыше и небольшой лестницей сзади.

Японский производитель пока не сообщает других подробностей и не комментирует, попадет ли экстрим-версия в серийное производство.