Mitsubishi готовит новый компактный гибридный кроссовер

Mitsubishi хорошо известен своими гибридными кроссоверами.

Компания Mitsubishi планирует в 2020 году начать продавать новый компактный гибридный кроссовер. Об этом в своем интервью рассказал глава Mitsubishi Europe Бернар Луар.

Как будет называться эта новинки – ещё не известно. Вообще про нее практически нет никакой информации. Мы только знаем, что она получит подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Именно эта компания первой в мире предложила автомобилистам кроссовер с силовой установкой PHEV. Это был Outlander PHEV.

Возможно, новый гибридный кроссовер Mitsubishi построят на базе концепта Mi-Tech, который показали недавно на автосалоне в Токио. Это концепт открытого внедорожника с газотурбинным гибридным двигателем. Японцы раньше говорили, что не будут запускать его в серийное производство. Тем не менее, многое от него может получить новый кроссовер «Мицубиси».

Компания Mitsubishi отказывается в Европе от бензиновых и дизельных автомобилей. Акцент будут делать на гибриды и электрокары. Правда, процесс перехода на них займет много времени.