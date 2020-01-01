До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80

Genesis GV80 показали на первых официальных фото.

С внедорожником Genesis GV80 поклонники марки знакомы заочно уже не первый месяц: в Сеть регулярно попадали шпионские фото с тестов новинки, а также интригующие рендеры.

Компания Genesis опубликовала первые официальные фото роскошного внедорожника.

Снимки публикует зарубежный портал carscoops.com. Напомним, GV80 Concept дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке еще в 2017 году. Над внешностью этого шоу-кара поработали специалисты студий Genesis Design в Южной Корее, США и Германии.

Новинке от Genesis удается одновременно выглядеть спортивно и утонченно, хотя многие эксперты все-таки советуют марке еще раз подумать над дизайном радиаторной решетки, вернув серийному внедорожнику более тонкую и изящную решетку концепт-кара.

Еще одно дизайнерское новшество, помимо новой массивной решетки радиатора пятиугольной формы, - стильная четырехугольная оптика.

Genesis brings in the new year with the first official photos of the 2021 GV80. The crossover borrows many of its styling cues from the recently refreshed G90 and it will be available with a wide array of powertrains at launch, including the 380 hp SmartStream G3.5 T-GDI engine. pic.twitter.com/H5VBT1QGcb — Cole Marzen (@cole_marzen) January 1, 2020

При оформлении салона новинки в Genesis решили не перегружать панель управления: внедорожник получает необходимый минимум физических кнопок. При этом ему полагаются новый климат-контроль с сенсорным экраном и передовая мультимедиа с большим тачскрином. На официальных снимках изображена и виртуальная "приборка", однако по старым фото мы помним аналоговую. Вероятно, ее марка приберегла для домашнего рынка.

В салоне Genesis GV80 нет традиционного рычага переключения передач. Его место занял электронный селектор. Компоновка салона новинки может быть двух- или трехрядной. Что касается моторной гаммы новинки, то эксперты говорят о трех силовых установках.

На старте продаж покупателям предложат 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 274 л.с., сочетающийся с 8АКПП. Первую "сотню" авто с таким движком наберет за 6,8 секунды. Позднее компанию ему составит 2,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор с отдачей 300 л.с.

На роль "старшей" силовой установки производитель выбрал 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, выдающий 375 л.с.

С ним авто разгоняется до "сотни" за 5,7 секунды. Запуск Genesis GV80 намечен на 2020 года. На домашнем рынке он появится в продаже в январе.