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До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80

До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
20:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Genesis GV80 показали на первых официальных фото.

С внедорожником Genesis GV80 поклонники марки знакомы заочно уже не первый месяц: в Сеть регулярно попадали шпионские фото с тестов новинки, а также интригующие рендеры.

Компания Genesis опубликовала первые официальные фото роскошного внедорожника.

Снимки публикует зарубежный портал carscoops.com. Напомним, GV80 Concept дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке еще в 2017 году. Над внешностью этого шоу-кара поработали специалисты студий Genesis Design в Южной Корее, США и Германии.

Новинке от Genesis удается одновременно выглядеть спортивно и утонченно, хотя многие эксперты все-таки советуют марке еще раз подумать над дизайном радиаторной решетки, вернув серийному внедорожнику более тонкую и изящную решетку концепт-кара.

Еще одно дизайнерское новшество, помимо новой массивной решетки радиатора пятиугольной формы, - стильная четырехугольная оптика.

 

При оформлении салона новинки в Genesis решили не перегружать панель управления: внедорожник получает необходимый минимум физических кнопок. При этом ему полагаются новый климат-контроль с сенсорным экраном и передовая мультимедиа с большим тачскрином. На официальных снимках изображена и виртуальная "приборка", однако по старым фото мы помним аналоговую. Вероятно, ее марка приберегла для домашнего рынка.

В салоне Genesis GV80 нет традиционного рычага переключения передач. Его место занял электронный селектор. Компоновка салона новинки может быть двух- или трехрядной. Что касается моторной гаммы новинки, то эксперты говорят о трех силовых установках.

На старте продаж покупателям предложат 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 274 л.с., сочетающийся с 8АКПП. Первую "сотню" авто с таким движком наберет за 6,8 секунды. Позднее компанию ему составит 2,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор с отдачей 300 л.с.

Вовсю готовятся к презентации: когда покажут Genesis GV80

На роль "старшей" силовой установки производитель выбрал 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, выдающий 375 л.с.

С ним авто разгоняется до "сотни" за 5,7 секунды. Запуск Genesis GV80 намечен на 2020 года. На домашнем рынке он появится в продаже в январе.

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