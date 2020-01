До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80

С внедорожником Genesis GV80 поклонники марки знакомы заочно уже не первый месяц: в Сеть регулярно попадали шпионские фото с тестов новинки, а также интригующие рендеры.

Компания Genesis опубликовала первые официальные фото роскошного внедорожника.

Снимки публикует зарубежный портал carscoops.com. Напомним, GV80 Concept дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке еще в 2017 году. Над внешностью этого шоу-кара поработали специалисты студий Genesis Design в Южной Корее, США и Германии.

Новинке от Genesis удается одновременно выглядеть спортивно и утонченно, хотя многие эксперты все-таки советуют марке еще раз подумать над дизайном радиаторной решетки, вернув серийному внедорожнику более тонкую и изящную решетку концепт-кара.

Еще одно дизайнерское новшество, помимо новой массивной решетки радиатора пятиугольной формы, - стильная четырехугольная оптика.

Genesis brings in the new year with the first official photos of the 2021 GV80. The crossover borrows many of its styling cues from the recently refreshed G90 and it will be available with a wide array of powertrains at launch, including the 380 hp SmartStream G3.5 T-GDI engine. pic.twitter.com/H5VBT1QGcb

— Cole Marzen (@cole_marzen) January 1, 2020