Porsche 911 Belgian Legend Edition: появилась первая специальная версия (Фото)

Дебют нового Porsche 911 серии 992 состоялся в ноябре 2018 года, однако только на рубеже десятилетий он получил первую особую вариацию.

Исполнение Belgian Legend Edition посвящено 75-летию бельгийского гонщика Жаки Икса и его неоценимому вкладу в спортивные успехи Porsche в 1970–1980 годах.

Особое издание 911-го заказал бельгийский импортёр Porsche, компания D’Ieteren.

Совместно с отделениями Porsche Exclusive Manufaktur и Style Porsche её работники приняли решение взять за основу стиль спортивного автомобиля фирменный бело-синий шлем Икса, а саму специальную модификацию строить на базе 911 Carrera 4S.

Купе окрасили в эксклюзивный цвет X Blue, и это дебютный 992, оттенок которому выбрали по программе Paint To Sample, предлагающей воссоздать даже исторические колеры.

Как и другие 911 Carrera 4S, спорткар имеет оппозитную "турбошестёрку" объёмом 3,0 литра мощностью 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента, которая работает в связке с 8-диапазонной роботизированной коробкой передач PDK. Машина до 100 км/ч ускоряется за 3,6 секунды и максимально разгоняется до 306 км/ч.

Среди иных особенностей Belgian Legend Edition можно отметить шильдик с флагом Бельгии и автографом Жаки Икса на средней стойке, колёса Carrera Classic на 20 и 21 дюйма оригинальной расцветки с лазерной гравировкой, обитый чёрной кожей интерьер с X-образной прострочкой Pebble Grey на передней панели, дверях и креслах, логотип Belgian Legend Edition на порогах и подпись Икса на подлокотнике.

Уникальное для Carrera 4S оснащение – спортивные сиденья, имеющие электрорегулировки в 18 направлениях, которые украшают окантовка Pebble Grey, буквы 911 на подголовниках и обтянутые кожей спинки.

Тираж Porsche 911 Belgian Legend Edition составит всего 75 экземпляров. Приобрести спортивное авто можно будет исключительно в Бельгии.