Новый эксперимент: в Aston Martin создали вертолет

Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive. Презентация машины класса VIP прошла в соответствующем месте — на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

"Это смелое сотрудничество, — сказал Фредерик Лемос, глава Airbus Corporate Helicopters. — Оно отвечает нашей традиции экспериментировать с новыми дизайнерскими подходами, результатом чего стало уникальное творение потрясающего дизайна и красоты".

Вертолет будет доступен в четырех вариантах дизайна — Stirling Green, Xenon Grey, Arizona или Ultramarine Black — с дополнительными премиум-интерьерами и фирменными элементами Aston Martin, в частности с роскошными кожаными сиденьями. Салон отделан замшей из чистого черного цвета с кожаными вставками оттенков Oxford Tan, Pure Black, Cormorant и Ivory. Идея проекта — создать ощущение единства между ACH130 Aston Martin Edition и автомобилями этой марки.

