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Новый эксперимент: в Aston Martin создали вертолет

Новый эксперимент: в Aston Martin создали вертолет
14:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Aston Martin представила свой первый фирменный вертолет.

Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive. Презентация машины класса VIP прошла в соответствующем месте — на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

"Это смелое сотрудничество, — сказал Фредерик Лемос, глава Airbus Corporate Helicopters. — Оно отвечает нашей традиции экспериментировать с новыми дизайнерскими подходами, результатом чего стало уникальное творение потрясающего дизайна и красоты".

Вертолет будет доступен в четырех вариантах дизайна — Stirling Green, Xenon Grey, Arizona или Ultramarine Black — с дополнительными премиум-интерьерами и фирменными элементами Aston Martin, в частности с роскошными кожаными сиденьями. Салон отделан замшей из чистого черного цвета с кожаными вставками оттенков Oxford Tan, Pure Black, Cormorant и Ivory. Идея проекта — создать ощущение единства между ACH130 Aston Martin Edition и автомобилями этой марки.

В каждый вертолет встроена приборная доска с логотипами Airbus и Aston Martin. Кроме того, по желанию владельца на приборную панель можно установить табличку с его именем.

"ACH130 Aston Martin Edition позиционируется для клиентов, которые получают удовольствие от личного пилотирования своим вертолетом, — добавляет Лемос. — Точно так же продукты Aston Martin — это автомобили для водителей, которым нравится быть за рулем и которые привязаны к бренду. Таким образом, они стали для нас идеальным партнером и ориентиром в разработке этого превосходного нового ACH130 Aston Martin Edition".

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Продажи ACH130 Aston Martin стартуют с первого квартала 2020 года. Цена именно этого вертолета пока не разглашается и предоставляется только по запросу, но обычный Airbus H130 начинается от 3,3 миллиона долларов.

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Автомобиль, Вертолет, Авто, Aston Martin.
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