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Среда, 08.01.2020
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Aston Martin V12 Speedster: тизер эксклюзивной новинки

Aston Martin V12 Speedster: тизер эксклюзивной новинки
21:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Известно, что новинка создавалась по индивидуальному заказу британского бренда.

Компания Aston Martin выпустила тизер своей очередной новинки - Aston Martin V12 Speedster. Пока о внешности этого авто мы можем судить по единственному рисунку.

Ее дизайн напоминает о победившем в 1959 году на Ле-Мане DBR1, а также CC100 Speedster Concept 2013 года, пишет зарубежный портал carscoops.com. Под капотом Aston Martin V12 Speedster ожидают увидеть флагманский 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом и отдачей порядка 690 л.с. Это меньше, чем у флагманского суперкара Aston Martin DBS Superleggera.

Привод новинке полагается задний, а на роль трансмиссии разработчики выбрали 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Всего производитель планирует выпустить 88 экземпляров авто, которые будут проданы по всему миру.

V12 Speedster не будет самым быстрым или мощным из доступных Aston Martin, однако владельцы новинки смогут насладиться двигателем V12 с двойным турбонаддувом во всей его красе.

В настоящее время нет достоверной информации, на каком шасси будет базироваться новое авто от Aston Martin. Это может быть алюминиевое шасси, выполненное на заказ, или готовое от DB11 V12 и DBS Superleggera. А вот то, что автомобиль будет двухместным,- подтвержденный факт.

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Дебют новинки обещают организовать уже в этом году, а начало поставок запланировано на первый квартал 2021-го. Прайсы на новинку пока держатся в секрет. По прогнозам Top Gear, стоимость Aston Martin V12 Speedster составит 750 000 – 800 000 фунтов стерлингов.

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Автомобиль, Авто, Aston Martin, Aston Martin V12 Speedster.
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