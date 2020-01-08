Aston Martin V12 Speedster: тизер эксклюзивной новинки

Известно, что новинка создавалась по индивидуальному заказу британского бренда.

Компания Aston Martin выпустила тизер своей очередной новинки - Aston Martin V12 Speedster. Пока о внешности этого авто мы можем судить по единственному рисунку.

Ее дизайн напоминает о победившем в 1959 году на Ле-Мане DBR1, а также CC100 Speedster Concept 2013 года, пишет зарубежный портал carscoops.com. Под капотом Aston Martin V12 Speedster ожидают увидеть флагманский 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом и отдачей порядка 690 л.с. Это меньше, чем у флагманского суперкара Aston Martin DBS Superleggera.

Привод новинке полагается задний, а на роль трансмиссии разработчики выбрали 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Всего производитель планирует выпустить 88 экземпляров авто, которые будут проданы по всему миру.

V12 Speedster to be created by bespoke Q by Aston Martin - just 88 examples to be built. Yes please. pic.twitter.com/5A6XmLe8l7 — Andrew Wright (@theMotorWriter) January 8, 2020

V12 Speedster не будет самым быстрым или мощным из доступных Aston Martin, однако владельцы новинки смогут насладиться двигателем V12 с двойным турбонаддувом во всей его красе.

В настоящее время нет достоверной информации, на каком шасси будет базироваться новое авто от Aston Martin. Это может быть алюминиевое шасси, выполненное на заказ, или готовое от DB11 V12 и DBS Superleggera. А вот то, что автомобиль будет двухместным,- подтвержденный факт.

Дебют новинки обещают организовать уже в этом году, а начало поставок запланировано на первый квартал 2021-го. Прайсы на новинку пока держатся в секрет. По прогнозам Top Gear, стоимость Aston Martin V12 Speedster составит 750 000 – 800 000 фунтов стерлингов.