Aston Martin V12 Speedster: тизер эксклюзивной новинки

Компания Aston Martin выпустила тизер своей очередной новинки - Aston Martin V12 Speedster. Пока о внешности этого авто мы можем судить по единственному рисунку.

Ее дизайн напоминает о победившем в 1959 году на Ле-Мане DBR1, а также CC100 Speedster Concept 2013 года, пишет зарубежный портал carscoops.com. Под капотом Aston Martin V12 Speedster ожидают увидеть флагманский 5,2-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом и отдачей порядка 690 л.с. Это меньше, чем у флагманского суперкара Aston Martin DBS Superleggera.

Привод новинке полагается задний, а на роль трансмиссии разработчики выбрали 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Всего производитель планирует выпустить 88 экземпляров авто, которые будут проданы по всему миру.

V12 Speedster to be created by bespoke Q by Aston Martin - just 88 examples to be built. Yes please. pic.twitter.com/5A6XmLe8l7

— Andrew Wright (@theMotorWriter) January 8, 2020