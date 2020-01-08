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"Это только начало "китайского похода": Tesla могут разрабатывать и в Китае

"Это только начало "китайского похода": Tesla могут разрабатывать и в Китае
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Глава Tesla Илон Маск посетил Китай, где принял участие в церемонии передачи первых Tesla Model 3.

В Китае глава Tesla заявил присутствующим, что масштабным производством китайский проект не ограничится.

Маск подчеркнул, что фабрика – только начало "китайского похода". У Tesla может появиться и местная команда дизайнеров. Задачи для них уже есть, сообщает Elektrek.

Мы намерены продолжить делать большие инвестиции, и в частности крупные инвестиции в Китае, где будем производить не только Model 3, но и Model Y, а также будущие модели Tesla, – пообещал он.

А затем перешел к главному анонсу и сообщил, что в Китае создадут дизайнерский и инженерный центр, чтобы спроектировать оригинальный автомобиль для продажи по всему миру.

Маск добавил, что "китайская Tesla" будет "радикальным" и неожиданным автомобилем – как Cybertruck.

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Во время церемонии Маск также выразил благодарность китайскому правительству за сотрудничество, а в менее формальной части лично вручил ключи первым десяти покупателям Model 3 в Китае.

Будущее в Берлине

Есть новости и из Берлина, где проект Gigafactory 4 проходит мучительные согласования. Например, для одного из цехов фабрики нужно вырубить деревья, и Tesla уже взяла на себя обязательство посадить втрое больше.

Для проекта выделен участок площадью 300 гектар по соседству с промышленным парком GVZ Berlin-Ost Freienbrink.

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Ранее Илон говорил, что на заводе будут производить "батареи, силовые установки и автомобили, начиная с Model Y". Когда завод заработает на полную силу, там будут собирать по 500 тысяч авто в год. План предусматривает три очереди расширения производства и учитывает производство "будущих моделей" Tesla.

О чем идет речь – пока неясно. Возможно, это европейская версия електротягача Tesla Semi или Roadster 2. Но, возможно, это будет как раз загадочная "китайская модель".

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Автомобиль, Авто, Tesla, Илон Маск.
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