Не будет электрокара: Aston Martin закрыла проект Rapide E

Aston Martin закрыла проект по запуску в производство своего первого электрического автомобиля Rapide E.

Впервые Aston Martin Rapide E показали как концепт в 2015 году, а весной прошлого года дебютировал вариант, готовый к производству.

Компания собиралась выпустить 155 образцов, но в итоге модель останется лишь исследовательским проектом для тестов электрических систем. Также электромобиль появится в 25-м по счёту фильме о Джеймсе Бонде, где на нём будет ездить главный герой.

В Rapide E блок батарей ёмкостью 65 кВт⋅ч занимает место 6,0литрового V12. Батареи питают два электрических силовых агрегата на задней оси, суммарно выдающих 609 лошадиных сил (950 Нм крутящего момента).

Aston Martin won't put its all-electric Rapide E saloon into production as originally planned, Autocar understands https://t.co/kvCvTUZfI4 pic.twitter.com/KFCjtp9xeE — Autocar (@autocar) January 11, 2020

С 0 до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,2 секунды, а предельная скорость составляет 250 км/ч. По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке свыше 322 километров.

Напряжение бортовой сети Aston Martin Rapide E составляет 800 вольт, благодаря чему полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа, а за 30 минут к запасу хода добавляются 249 километров.

Вдобавок у авто предусмотрено 3 режима движения (GT, Sport и Sport +), влияющие на настройки электрического агрегата, рулевого управления и шасси.