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Не будет электрокара: Aston Martin закрыла проект Rapide E

Не будет электрокара: Aston Martin закрыла проект Rapide E
12:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Aston Martin закрыла проект по запуску в производство своего первого электрического автомобиля Rapide E.

Впервые Aston Martin Rapide E показали как концепт в 2015 году, а весной прошлого года дебютировал вариант, готовый к производству.

Компания собиралась выпустить 155 образцов, но в итоге модель останется лишь исследовательским проектом для тестов электрических систем. Также электромобиль появится в 25-м по счёту фильме о Джеймсе Бонде, где на нём будет ездить главный герой.

В Rapide E блок батарей ёмкостью 65 кВт⋅ч занимает место 6,0литрового V12. Батареи питают два электрических силовых агрегата на задней оси, суммарно выдающих 609 лошадиных сил (950 Нм крутящего момента).

С 0 до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,2 секунды, а предельная скорость составляет 250 км/ч. По словам создателей, лифтбек способен проехать на одной зарядке свыше 322 километров.

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Напряжение бортовой сети Aston Martin Rapide E составляет 800 вольт, благодаря чему полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа, а за 30 минут к запасу хода добавляются 249 километров.

Вдобавок у авто предусмотрено 3 режима движения (GT, Sport и Sport +), влияющие на настройки электрического агрегата, рулевого управления и шасси.

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Автомобиль, Авто, Aston Martin, Aston Martin Rapide E.
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