Не будет электрокара: Aston Martin закрыла проект Rapide E

Впервые Aston Martin Rapide E показали как концепт в 2015 году, а весной прошлого года дебютировал вариант, готовый к производству.

Компания собиралась выпустить 155 образцов, но в итоге модель останется лишь исследовательским проектом для тестов электрических систем. Также электромобиль появится в 25-м по счёту фильме о Джеймсе Бонде, где на нём будет ездить главный герой.

В Rapide E блок батарей ёмкостью 65 кВт⋅ч занимает место 6,0литрового V12. Батареи питают два электрических силовых агрегата на задней оси, суммарно выдающих 609 лошадиных сил (950 Нм крутящего момента).

Aston Martin won't put its all-electric Rapide E saloon into production as originally planned, Autocar understands https://t.co/kvCvTUZfI4 pic.twitter.com/KFCjtp9xeE

— Autocar (@autocar) January 11, 2020