Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Задержание убийц Окуевой: подробности
Задержание убийц Окуевой: подробности
Найти работу станет проще: Госслужба занятости запустила портал для безработных
Госслужба занятости запустила портал для безработных
Мавпы дома уверенно обыграли Николаев
Мавпы дома уверенно обыграли Николаев
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020

Снижение уровня выбросов: крупным автопроизводителям грозят многомиллионные штрафы

Снижение уровня выбросов: крупным автопроизводителям грозят многомиллионные штрафы
19:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Крупным автопроизводителям грозят штрафы на 14,5 миллиардов евро за вредные выбросы.

Тринадцати ведущим мировым автопроизводителям придется заплатить 14,5 млрд евро в качестве штрафов за нарушение вступающих в силу в Евросоюзе в 2021 году новых норм средних выбросов CO2 для легковых автомобилей (95 г/км против нынешних 130 г/км).

 Об этом сообщили эксперты компании PA Consulting, которые уверены, что практически все крупные производители не уложатся в сроки и, следовательно, будут оштрафованы из расчета 95 евро за каждый лишний грамм выбросов, передает kommersant.

Как отмечает автор этого исследования Михаэль Швайкль, во многих случаях размер штрафа будет настолько значительным, что окажет "существенное влияние на прибыльность и репутацию компании".

Наиболее благоприятная ситуация у Toyota, уровень выбросов автомобилей которой сейчас составляет 100,1 г/км, и компания почти успевает снизить его до целевых 94,9 г/км.

Ford запустил сервисную программу для автомобилей из США

Размер ее штрафа, скорее всего, не превысит 18 млн евро, считают в PA Consulting, что составляет лишь 0,1% операционной прибыли компании. Все остальные производители, по оценке экспертов, заплатят гораздо больше.

Так, размер штрафа Volkswagen Group составит 4,5 млрд евро, то есть 32,4% операционной прибыли компании.

У подножья горы Фудзи Toyota построит собственный город

Штраф FCA достигнет 2,5 млрд евро, а это 49,5% операционной прибыли. Компании Ford придется заплатить 1,45 млрд евро (39% операционной прибыли), а Renault-Nissan - 1,06 млрд евро (12,4% операционной прибыли).

У Jaguar Land Rover размер штрафа хоть и небольшой сам по себе - 93 млн евро, однако эта сумма составляет 404,3% от операционной прибыли компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Jaguar, Renault, Nissan, Автомобили, Ford, Загрязнение, Toyota, FCA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
02 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
03 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
04 Снимок смерти: ученые из BBSRC зафиксировали удивительное явление
05 Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация (видео)
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь