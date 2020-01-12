Снижение уровня выбросов: крупным автопроизводителям грозят многомиллионные штрафы

Крупным автопроизводителям грозят штрафы на 14,5 миллиардов евро за вредные выбросы.

Тринадцати ведущим мировым автопроизводителям придется заплатить 14,5 млрд евро в качестве штрафов за нарушение вступающих в силу в Евросоюзе в 2021 году новых норм средних выбросов CO2 для легковых автомобилей (95 г/км против нынешних 130 г/км).

Об этом сообщили эксперты компании PA Consulting, которые уверены, что практически все крупные производители не уложатся в сроки и, следовательно, будут оштрафованы из расчета 95 евро за каждый лишний грамм выбросов, передает kommersant.

Как отмечает автор этого исследования Михаэль Швайкль, во многих случаях размер штрафа будет настолько значительным, что окажет "существенное влияние на прибыльность и репутацию компании".

Наиболее благоприятная ситуация у Toyota, уровень выбросов автомобилей которой сейчас составляет 100,1 г/км, и компания почти успевает снизить его до целевых 94,9 г/км.

Размер ее штрафа, скорее всего, не превысит 18 млн евро, считают в PA Consulting, что составляет лишь 0,1% операционной прибыли компании. Все остальные производители, по оценке экспертов, заплатят гораздо больше.

Так, размер штрафа Volkswagen Group составит 4,5 млрд евро, то есть 32,4% операционной прибыли компании.

Штраф FCA достигнет 2,5 млрд евро, а это 49,5% операционной прибыли. Компании Ford придется заплатить 1,45 млрд евро (39% операционной прибыли), а Renault-Nissan - 1,06 млрд евро (12,4% операционной прибыли).

У Jaguar Land Rover размер штрафа хоть и небольшой сам по себе - 93 млн евро, однако эта сумма составляет 404,3% от операционной прибыли компании.