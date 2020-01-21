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Как улучшить динамику автомобиля?

Как улучшить динамику автомобиля?
09:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Заметно подправить характер своего авто можно без глубокого тюнинга мотора.

Некоторые автовладельцы жалуются, что автоматическая трансмиссия их машины "тупит", авто дергается в тех или иных режимах движения или каким-либо образом портит настроение водителю. Подобный характер авто — не приговор. Его можно радикально исправить, перепрограммировав блок управления АКП.

Оценивая поведение своей "тачки", следует осознавать: каждый автомобиль — это некий компромисс из потребительских качеств, рассчитанных на некоего среднестатистического пользователя, созданный с учетом снижения себестоимости и отчаянного желания снизить расход топлива в угоду экологическому лобби.

Кроме того, в процессе эксплуатации, в электронных "мозгах", которыми напичканы все более-менее современные авто, накапливаются ошибки. Датчики и исполнительные механизмы агрегатов изнашиваются, их характеристики незаметно "уплывают" в ту или иную сторону даже не от эталонных, а от тех параметров, которые имели место когда машина только-только выехала из сборочного цеха.

Порой достаточно бывает "перепрошить коробку", — так в обиходе называют перепрограммирование блока управления АКП. Причем касается это не только классических гидротрансформаторных КП, но и "роботов", а порой и "вариаторов" тоже. В зависимости от запросов автовладельцев, различают несколько видов "перепрошивки".

Первый нацелен на улучшение динамических показателей машины. Установка нового ПО убирает ограничения в работе КП, вызванные борьбой автопроизводителей за экологию. Кроме этого, программа заставляет "автомат" переключат передачу вверх при разгоне только на повышенных оборотах мотора. Экология и топливная экономичность, конечно, страдают, зато машина начинает разгоняться более-менее адекватно реальному расходу топлива. 

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Кого-то из хозяев машин с "автоматом" раздражает отнюдь не заторможенный разгон, а характерно высокий расход топлива. Тут требуется другой тип "перепрошивки автомата". С установкой ПО такого рода КП начинает переключаться на повышенную передачу гораздо раньше. Динамика машины заметно падает, но зато экономия топлива, по словам установщиков, может достичь 15%.

Еще один вид перепрограммирования "мозгов" КП призван сделать ее работу более плавной. В особенности это касается роботизированных трансмиссий. Но и у обычных "автоматов" порой встречается манера с рывком-ударом менять передачи, дергать машину в заторе из-за частого переключения между 1-ой и 2-ой скоростями. Установка нового алгоритма сглаживает подобные "пинки", благотворно сказываясь не только на комфорте водителя и пассажиров, но и на долговечности КП.

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Автомобиль, Авто, Динамика автомобиля, Как улучшить динамику автомобиля.
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