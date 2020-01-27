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Компания Tesla откроет в Европе дизайн-центр

Компания Tesla откроет в Европе дизайн-центр
11:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Бизнесмен планирует открыть на европейской территории новую дизайн-студию, а также изменить концепцию работы уже существующих.

Владелец американской компании Tesla Илон Маск рассказал о своих дальнейших планах по поводу развития бизнеса в Европе. 

На данный момент компания владеет одним дизайн-центром в калифорнийском городе Хоторн.

При этом в другом городе — Пало-Альто — располагается инженерный центр компании Маска, а собирают транспортные средства во Фримонте. 

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Скорее всего, новый центр будет расположен в Берлине, где бизнесмен уже успел открыть инженерный центр своей компании, получивший название Advanced Automation Germany. Более того, еще один такой же Маск хочет разместить в Китае, там у владельца автомобильного бренда уже есть «Гигафабрика 3», ведущая сборку авто и разработку концептов.

В будущем бизнесмен хочет переименовать заводы, связав их с географическим положением. Как именно это повлияет на продажи электрических моделей, остается неизвестным.

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Автомобили, Авто, Tesla, Компания Tesla.
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