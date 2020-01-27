Компания Tesla откроет в Европе дизайн-центр

Владелец американской компании Tesla Илон Маск рассказал о своих дальнейших планах по поводу развития бизнеса в Европе.
На данный момент компания владеет одним дизайн-центром в калифорнийском городе Хоторн.
При этом в другом городе — Пало-Альто — располагается инженерный центр компании Маска, а собирают транспортные средства во Фримонте.
Скорее всего, новый центр будет расположен в Берлине, где бизнесмен уже успел открыть инженерный центр своей компании, получивший название Advanced Automation Germany. Более того, еще один такой же Маск хочет разместить в Китае, там у владельца автомобильного бренда уже есть «Гигафабрика 3», ведущая сборку авто и разработку концептов.
В будущем бизнесмен хочет переименовать заводы, связав их с географическим положением. Как именно это повлияет на продажи электрических моделей, остается неизвестным.