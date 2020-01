В какую сумму обойдется обновленный Hyundai Ioniq Electric (Фото)

Обновленный Hyundai Ioniq Electric южнокорейский производитель раскрыл весной 2019 года, однако цены и комплектации были вскрыты только теперь.

Кроме легкого рестайлинга, обновленный Ioniq Electric получил более мощный аккумулятор, с которым способен покрывать расстояние до 300 километров на одном заряде. Зарядка на 80% от 100-киловаттного терминала занимает 54 минуты. Производительность силовой установки составляет 135 к.с. и 295 Нм.

Ioniq Electric 2020 в Европе и США доступен в двух-четырех комплектациях. Американские дилеры оценивают базовую комплектацию модели SE в $34 000, а более дорогую Limited – в $39 570. В Британии электрокар доступен в версии Premium за 32 950 фунтов и Premium SE за 34 950. В Германии обновленный Ioniq Electric имеет четыре уровня оснащения, цены стартуют с отметки 34 900 евро.

Limited can be had for $38,615. #Hyundai #Ioniq #IoniqElectric pic.twitter.com/a8E1tN3ARK

— (@cole_marzen) January 29, 2020