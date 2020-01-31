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Пятница, 31.01.2020
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Новый Land Rover Defender показали на рендерах

Новый Land Rover Defender показали на рендерах
15:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Какое имя выберет для предполагаемой новинки автопроизводитель, пока не сообщается.

Зарубежный портал motor1.com публикует любопытные рендеры нового внедорожника Land Rover Defender, который с легкой руки журналистов получил приставку "Baby" в названии.

Автором изображений стал независимый художник Деян Христов.

Появление новинки можно ждать уже в будущем году по цене 33 000 долларов. С таким прайсом новинка стала бы одной из самых бюджетных в модельном ряду марки. К слову, о появлении субкомпактного Defender говорилось в последнем отчете. 

На внешность этого SUV, как известно, повлияет дизайн нового Defender. Создатель рендеров учел этот факт, работая над своей визуализацией. 

Миниатюрный Land Rover Defender становится менее квадратным, сохраняет фамильную решетку радиатора и получает оригинальную оптику и широкие возможности персонализации. Корма внедорожника тоже выглядит весьма органично и аккуратно.

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Марка может сохранить "работающее" название Defender или пойти по другому пути, назвав новинку Land Rover 80, по аналогии с имеющимся Defender 90. Продажи компактного Land Rover Defender намечены на 2021 год.

В его моторную гамму могут войти четырехцилиндровые ДВС и трехцилиндровый гибрид. Полный привод тоже ожидается.

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Автомобили, Авто, Land Rover Defender, Миниатюрный Land Rover Defender.
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