Новый Land Rover Defender показали на рендерах

Зарубежный портал motor1.com публикует любопытные рендеры нового внедорожника Land Rover Defender, который с легкой руки журналистов получил приставку "Baby" в названии.

Автором изображений стал независимый художник Деян Христов.

Появление новинки можно ждать уже в будущем году по цене 33 000 долларов. С таким прайсом новинка стала бы одной из самых бюджетных в модельном ряду марки. К слову, о появлении субкомпактного Defender говорилось в последнем отчете.

Land Rover Baby Defender Looks Off-Road Ready In New Renderings https://t.co/RIFEmd66iL #LandRover pic.twitter.com/Y6IiVo4efX

