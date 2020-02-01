M2 CS Raceing: новый гоночный автомобиль компании BMW

Это BMW M2 CS Racing, который станет преемником M235i Racing и M240i Racing, которые соревнуются в серии TC America.

Помимо победы в классе Rolex 24, BMW также представила один из своих последних гоночных автомобилей, который в следующем году выйдет на трассу в Америке.

Автомобиль BMW M2 CS Raceing базируется на дорожной M2 CS с очень похожим кузовом, вплоть до крыши из углеродного волокна, но с аэродинамическими приспособлениями, включая заднее крыло и сплиттеры.

Под капотом снова находится рядная шестерка с турбонаддувом объемом 3,0 литра, но для TC America она составляет менее 444 лошадиных сил уличного M2 CS. Мощность варьируется от 280 до 365 лошадиных сил в зависимости от настроек баланса производительности для каждой гонки.

Для клиентов, которые планируют участвовать в гонках в различных клубных сериях, BMW предложит версию M2 CS Racing, мощность которой составляет 450 лошадиных сил.

С двигателем связана семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, которая отдает мощность назад. В задней части находится механический дифференциал с ограниченным проскальзыванием, который имеет собственную систему охлаждения. Автомобиль также поставляется с полным комплектом регулируемых компонентов подвески, более мощными тормозами, кареткой и другими функциями безопасности.

Цены не были объявлены для США, но европейская цена составляет 95 000 евро.