Женевский автосалон 2020: на выставке презентуют дизельный Volkswagen Golf GTD

Мировой дебют дизельного хот-хэтча состоится на автосалоне в Женеве весной 2020 года.

В компании рассказали, что провели оптимизацию мотора и снизили выбросы углекислого газа, а также улучшили отзывчивость.

Под капотом нового Volkswagen Golf GTD расположится 2,0-литровый мотор TDI Evo из семейства EA288.

Модернизированный двигатель укомплектован технологией "двойного дозирования", что означает два селективных нейтрализатора оксидов азота и раздельные форсунки для впрыска жидкости AdBlue в поток выхлопных газов.

Результатом работы этой системы стало снижение уровня оксидов азота на 80%.

Этот факт дает возможность Volkswagen использовать 2,0-литровый TDI Evo, которая является самой чистой установкой из тех, которые Golf. Представленный в 2019 году Volkswagen Golf 8-ой генерации собран на последней версии модульной платформы MQB.

Модель можно приобрести в пяти гибридных версиях, трёх умеренных eTSI и двух заряжаемых eHybrid c 1,0-литровыми бензиновыми "тройками", турбодвигателями 1,5-литровым TSI и 2,0-литровым TDI.

Помимо GTD, в 2020 году компания представит новый Golf GTI и R.