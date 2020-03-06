Представлены модернизированные кроссоверы Mercedes GLE и GLS

Более крупный кроссовер также получил пересмотренный передний бампер с дополнительным светодиодным освещением.

Среднеразмерный кроссовер Mercedes GLE может похвастать обновленным передним бампером с измененными воздухозаборниками и обновленными светодиодными огнями, которые загораются, когда владелец приближается к автомобилю или кто-то дергает дверную ручку кроссовера.

Сзади Brabus предлагает новый спойлер - он крепится на крыше и имеет более агрессивную форму. Компания также оснащает автомобиль колесными дисками диаметром до 23 дюймов.

Ребята из Brabus также решили внести некоторые изменения и в силовую установку среднеразмерного кроссовера, правда пока что они доступны только для дизельный версий GLE-класса, со временем будут представлены и модифицированные версии бензиновых моторов.

Кроме того, кроссовер получает другие настройки подвески, благодаря чему, дорожный просвет уменьшается на 25 миллиметров.

Новый спойлер на крыше имеет другой дизайн, чем тот, что доступен для среднеразмерного GLE, и он больше похож на маленькую кромку на верхнем краю хэтчбека. Компания предлагает 24-дюймовые колесные диски.