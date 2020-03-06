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Представлены модернизированные кроссоверы Mercedes GLE и GLS

Представлены модернизированные кроссоверы Mercedes GLE и GLS
12:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Более крупный кроссовер также получил пересмотренный передний бампер с дополнительным светодиодным освещением.

Среднеразмерный кроссовер Mercedes GLE может похвастать обновленным передним бампером с измененными воздухозаборниками и обновленными светодиодными огнями, которые загораются, когда владелец приближается к автомобилю или кто-то дергает дверную ручку кроссовера.

Сзади Brabus предлагает новый спойлер - он крепится на крыше и имеет более агрессивную форму. Компания также оснащает автомобиль колесными дисками диаметром до 23 дюймов.

Ребята из Brabus также решили внести некоторые изменения и в силовую установку среднеразмерного кроссовера, правда пока что они доступны только для дизельный версий GLE-класса, со временем будут представлены и модифицированные версии бензиновых моторов.

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Кроме того, кроссовер получает другие настройки подвески, благодаря чему, дорожный просвет уменьшается на 25 миллиметров.

Новый спойлер на крыше имеет другой дизайн, чем тот, что доступен для среднеразмерного GLE, и он больше похож на маленькую кромку на верхнем краю хэтчбека. Компания предлагает 24-дюймовые колесные диски.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Mercedes GLE, GLS.
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