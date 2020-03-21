Новая Skoda Octavia Combi: опубликована характеристика (Фото)

В Skoda поделились информацией о технических характеристиках новой версии Octavia Combi.

Компания рассказала, что автомобиль базируется на платформе MQB, на ней же собран Golf от Volkswagen.

Дизайнеры бренда, немного улучшили интерьер машины, теперь на центральной панели установлен экран, с помощью которого осуществляется управление медиасистемой. Его размер - 10 дюймов.

Приборная панель так же стала цифровой размером 10,25 дюймов, но получить ее можно лишь за дополнительную плату.

Выбор двигателей бензиновых моторов на один, полтора и два литра, их мощность - 110, 150 и 190 лошадиных сил. Также будет вариант с дизельным агрегатом. Два двухлитровых, один полуторалитровый.

Их мощность - 116, 200 и 130 лошадиных сил. В реализации будут и "мягкие" гибриды на один и полтора литра, которые совместно с электрическими двигателями достигают мощности в 110 и 150 "лошадей". В основе единственного подключаемого гибрида двигатель на 1,4 литра.

Суммарная мощность агрегата - 204 лошадиные силы. Вместе с каждым вариантом двигателей, установить МКПП или "робота" на шесть или семь передач.