Новая Skoda Octavia Combi: опубликована характеристика (Фото)

Компания рассказала, что автомобиль базируется на платформе MQB, на ней же собран Golf от Volkswagen.
Дизайнеры бренда, немного улучшили интерьер машины, теперь на центральной панели установлен экран, с помощью которого осуществляется управление медиасистемой. Его размер - 10 дюймов.
Приборная панель так же стала цифровой размером 10,25 дюймов, но получить ее можно лишь за дополнительную плату.
Выбор двигателей бензиновых моторов на один, полтора и два литра, их мощность - 110, 150 и 190 лошадиных сил. Также будет вариант с дизельным агрегатом. Два двухлитровых, один полуторалитровый.
Их мощность - 116, 200 и 130 лошадиных сил. В реализации будут и "мягкие" гибриды на один и полтора литра, которые совместно с электрическими двигателями достигают мощности в 110 и 150 "лошадей". В основе единственного подключаемого гибрида двигатель на 1,4 литра.
Суммарная мощность агрегата - 204 лошадиные силы. Вместе с каждым вариантом двигателей, установить МКПП или "робота" на шесть или семь передач.