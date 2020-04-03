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Не страшится конкуренции: Huawei планирует создать лучшие беспилотники

Не страшится конкуренции: Huawei планирует создать лучшие беспилотники
16:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Huawei заявила о намерении создать совершенно новый концепт и ворваться в сферу по выпуску беспилотников.

Компания Huawei, специализирующаяся на производстве смартфонов, заявила о намерении создать совершенно новый концепт и ворваться в сферу по выпуску беспилотников.

Производитель не боится конкуренции со стороны Tesla, Waymo, Nvidia, Uber и Apple.

Компания Huawei заявила о намерении разрабатывать и продавать в Китае ведущие технологии для беспилотных автомобилей.

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В то же время аналитики отмечают, что это было вынужденное решение, так как продажи основной продукции бренда - смартфонов, упали. Оказывают на компанию влияние и санкции, принятые в отношение ее американскими властями.

Эксперты в большинстве отмечают, что технологии беспилотного вождения в современном мире являются одной из наиболее привлекательных в плане прибыльности сфер.

Учитывая, что в прошлом году бренд Huawei уже создал чип для искусственного интеллекта, и наладил сотрудничество с Audi и несколькими ведущими мировыми автогигантами, новая сфера деятельности может вывести его на высший уровень в сравнении с конкурентами.

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Напомним, Huawei вошла в ТОП-10 самых дорогих брендов в мире. Издание Brand Finance опубликовало свежий отчет Global 500 с информацией о 500 самых дорогих брендов мира.

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Huawei, Авто, Беспилотники, Беспилотные автомобили.
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