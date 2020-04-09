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Коронавирус "помог": в США спешат с тестированием роботов-курьеров (Видео)

Коронавирус "помог": в США спешат с тестированием роботов-курьеров (Видео)
03:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Американские власти в рекордные сроки одобрили тестирование роботов-курьеров Nuro.

Власти США разрешили стартапу Nuro тестировать своих роботов-курьеров на дорогах общего пользования в Калифорнии. Разрешение на тестирование выдал департамент транспортных средств (DMV) штата Калифорния, пишет The Verge.

Разрешение на тестирование двух роботов-курьеров Nuro без водителей дано в городах Атертон, Восточный Пало-Альто, Лос-Альтос, Лос-Альтос-Хиллз, Менло-Парк, Маунтин-Вью, Пало-Альто, Саннивейл и Вудсайд.

Роботы должны двигаться не быстрее 40 км/ч, а их эксплуатация разрешена только на дорогах с ограничением скорости не более 56 км/ч при условиях хорошей видимости.

Эксперты отмечают, что департамент выдал компании разрешение в ускоренном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции и ее опасности для людей, в том числе и для работающих в это время курьеров.

Роботы-курьеры: 

Стартап Nuro представил собственный беспилотный грузовик R1 для доставки еды и товаров в городских условиях в 2018 году. Устройство не имеет места для пассажиров и водителя, а вместо дверей в нем установлены люки для загрузки.

Максимальная скорость грузовика на сегодняшний день составляет 40 км/час, поскольку это позволяет сертифицировать его по пункту федеральных стандартов по безопасности транспортных средств (FMVSS) для низкоскоростных транспортных средств.

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Роботы, Коронавирус, Нуро, Курьер.
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