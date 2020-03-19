Минобороны Британии заключило контракт на производство роботов для нужд армии (Фото)

Новости технологии:Условия контракта, его сроки и стоимость пока не раскрываются.

У британской армии появятся наземные роботы. Об этом пишет Janes со ссылкой на компании Horiba Mira и QinetiQ, которые заключили контракты с Министерством обороны Великобритании.

Пять наземных роботов, которые должны создать Horiba Mira и QinetiQ, будут использоваться военными в рамках исследовательской миссии Theseus. Основная цель этого проекта заключается в изучении возможностей взаимодействия роботов и армии, а также проработку сценариев, в которых военные смогут использовать такие роботизированные комплексы.

Компания Horiba Mira должна создать три колесных робота Viking, которые смогут перевозить грузы массой до 800 кг со скоростью в 50 км/ч. При этом робот оснащен гибридной установкой, поэтому будет иметь несколько режимов передвижения. В режиме электрической тяги устройство сможет преодолевать минимум 30 км. Кроме того, на Viking можно установить системы для ведения боя либо проведения разведывательных миссий.

Фото: twitter.com/defpostmedia

QinetiQ разработает две автономные гусеничные платформы Titan, способные перевозить грузы массой до 750 кг на скорости 35 км/ч. Устройство будет работать на электрическом двигателе, время работы на одном заряде батареи составит до 10 часов.

Фото: twitter.com/MelanieRovery

Напомним: