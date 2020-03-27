Можно бежать на 10% быстрее: в Стэнфорде тестируют экзоскелет для бегунов (Видео)

Новости науки:Экзоскелет лодыжки от ученых из Стэнфорда повышает скорость бега на 10%.

Обычно экзоскелеты создаются для того, чтобы снизить нагрузку на мышцы и увеличить возможности человека при переноске грузов. Другое популярное применение — вернуть работоспособность пожилым людям, которые сами не могут преодолевать большие дистанции или поднимать тяжелые предметы.

В новой работе, опубликованной в журнале Science Robotics, исследователи руководствовались другой целью — "сделать упражнение более привлекательным или более практичным". Их разработка представляет собой не портативный экзоскелет, а его имитацию — на ноги пользователю надевается механизм, который приводится в действие большой системой двигателей, использовать которую в нынешнем виде можно только в лаборатории.

По словам исследователей, этого достаточно, чтобы выяснить, поможет ли механизм мышцам, задействованным при беге, работать дольше и эффективнее. После этого устройство будет уменьшено до полной пригодности для повседневной носки.

Тестирование устройства на беговой дорожке, в котором принимали участие 11 опытных бегунов, показало, что экзоскелет позволяет тратить на бег на 15% меньше энергии и повышает скорость бегуна на 10%.

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