Nissan обновила дизайн кроссовера Kicks (Фото)

Обновленные кроссоверы были замечены на автовозах в Таиланде.

Кроссовер получил обновленный дизайн, гибридную силовую установку и AWD.

Изданию headlightmag стало известно, что эти автомобили должны были представить еще 19 марта, однако из-за коронавируса премьеру было решено отложить.

Представительство Nissan анонсировало технологию e-Power в Таиланде, однако на какой модели она появится впервые не сообщалось. Специалисты уверены, что e-Power будет доступен именно на Kicks.

Портал Indianautosblog поделился информацией о том, что кроссоверы получат гибридную силовую установку от Note, где используется бензиновый двигатель HR12DE объемом 1.2 литра мощностью 79 л.с. совместно с электродвигателем EM57 с отдачей в 109 л.с. Вероятнее всего, Kicks получит систему полного привода, а заднюю ось будет приводить в движение дополнительный электромотор.

Автомобиль изменился и внешне. Kicks получил фирменную решетку радиатора, которая делает компактный кроссовер визуально крупнее. Оптика стала светодиодной, а противотуманные фары встроены в диффузоры вентиляции. Экстерьер автомобиля украшают новые колесные диски, а бамперы окрасили в цвет кузова.

Ожидается, что автомобиль также появится на японском рынке. Кроссоверы Kicks на базе V-platporm представлены на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и в Китае.