Обновленный Kia Stinger станет мощнее

Премьера автомобиля состоится летом нынешнего года.

Корпорация Kia готовит значительное обновление для спортивного лифтбека Stinger, который станет производительнее во флагманской модификации, а ещё обзаведётся усовершенствованной мультимедийной системой.

Так, топовый вариант GT получит модернизированный двигатель объёмом 3,3 литра с двумя турбинами производительностью 385 л.с. и крутящим моментом 520 Нм.

Некоторые изменения коснутся и внешности. От предшественника рестайлинговый лифтбек можно будет отличить за счёт усовершенствованных бамперов, иной передней оптики, а ещё задних фонарей, визуально объединяющихся с помощью новой светодиодной линии.

В салоне ожидается появление полностью цифровой "приборки" и экрана информационно-развлекательного комплекса на 10,25 дюйма.

Напомним, в скором времени марка Hyundai задумывается о дебюте нового поколения популярного SUV. Выпуск стартует уже летом, а партия первых шпионских снимков успела утечь в сеть.