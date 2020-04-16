Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Пылевая буря в столице: в КГГА объяснили причину явления (Видео, Фото)
Пылевая буря в столице: в КГГА объяснили причину явления (Видео, Фото)
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
Джазовый музыкант Ли Кониц умер из-за Covid-19

Haval заявил о старте продаж обновленного кроссовера F5 (Фото)

Смотрите фото (4)
Haval заявил о старте продаж обновленного кроссовера F5 (Фото)
17:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Первые машины можно приобрести начиная с сегодняшнего четверга, 16 апреля.

Официальные дилеры марки Haval в Китае начали продавать обновленные внедорожники F5.

Автомобиль получился довольно компактным и при этом очень стильным - в руководстве компании считают, что основная аудитория будет в возрасте от 25 до 35 лет.

Габариты авто составляют 4470х1857ъ1638 мм при колесной базе в 2 680 мм. экстерьера отметим большую радиаторную решетку с большим количеством ячеек, зауженные фары и мощный передний бампер. Стоит обратить внимание на линию крыши, которая опускается к задней части - такое решение добавляет автомобилю стиля, не забирая при этом пространство для задних пассажиров и в багажнике.

Моторная гамма пополнилась более мощным мотором. Теперь наряду с 1,5-литровым двигателем с отдачей 169 л.с. используется 2,0-литровый мотор с мощностью 197 л.с. В тандеме с двигателем работает 7-диапазонный "робот" с двойным сцеплением.

Обновленный Kia Stinger станет мощнее

В салоне автомобиля появилась виртуальная приборная панель, а информационно-развлекательный комплекс увеличился в размерах и сделал шаг вперед в плане технологий.

Geely обнародовала дизайн Geometry C

Также Haval предоставит возможность персонализации машины - на кузов по желанию можно установить декоративные накладки из пластика, а в салон можно добавить яркие вставки. Из оснащения автомобиля выделим возможность запуска двигателя с кнопки, камеры кругового обзора, оптику на светодиодах, систему предотвращения столкновений и круиз-контроль.

В максимальной комплектации покупатели смогут рассчитывать на панорамную крышу и 19-дюймовые литые диски.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Продажа, Кроссовер, Haval, Haval F5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отчет ЦОЗ: Сколько украинцев за неделю заболело ОРВИ
Отчет ЦОЗ: Сколько украинцев за неделю заболело ОРВИ
Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль
В Украине завершат процесс создания общин - Шмыгаль
&quot;Оставайся дома&quot;: В США водители бастуют против карантина (Фото)
"Оставайся дома": В США водители бастуют против карантина (Фото)
Microsoft сообщила о разработке &quot;Планетарного компьютера&quot;
Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь