Haval заявил о старте продаж обновленного кроссовера F5 (Фото)

Первые машины можно приобрести начиная с сегодняшнего четверга, 16 апреля.

Официальные дилеры марки Haval в Китае начали продавать обновленные внедорожники F5.

Автомобиль получился довольно компактным и при этом очень стильным - в руководстве компании считают, что основная аудитория будет в возрасте от 25 до 35 лет.

Габариты авто составляют 4470х1857ъ1638 мм при колесной базе в 2 680 мм. экстерьера отметим большую радиаторную решетку с большим количеством ячеек, зауженные фары и мощный передний бампер. Стоит обратить внимание на линию крыши, которая опускается к задней части - такое решение добавляет автомобилю стиля, не забирая при этом пространство для задних пассажиров и в багажнике.

Моторная гамма пополнилась более мощным мотором. Теперь наряду с 1,5-литровым двигателем с отдачей 169 л.с. используется 2,0-литровый мотор с мощностью 197 л.с. В тандеме с двигателем работает 7-диапазонный "робот" с двойным сцеплением.

В салоне автомобиля появилась виртуальная приборная панель, а информационно-развлекательный комплекс увеличился в размерах и сделал шаг вперед в плане технологий.

Также Haval предоставит возможность персонализации машины - на кузов по желанию можно установить декоративные накладки из пластика, а в салон можно добавить яркие вставки. Из оснащения автомобиля выделим возможность запуска двигателя с кнопки, камеры кругового обзора, оптику на светодиодах, систему предотвращения столкновений и круиз-контроль.

В максимальной комплектации покупатели смогут рассчитывать на панорамную крышу и 19-дюймовые литые диски.