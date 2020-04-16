"Мохнатый" Volkswagen Beetle продают в Великобритании (Фото)

Внешне автомобиль похож на зверька по имени Furby.

В Великобритании продают "мохнатый" Volkswagen Beetle 1978 года сборки. Объявление о продаже модели было опубликовано на портале Autotrader.

Кузов транспортного средства покрыли искусственным мехом, а на крыше приставили уши.

Автор объявления рассказывает, что модель была стилизована под игрушку Фёрби, а после получила имя "Beetle Furbie". Как было подчеркнуто, мех есть даже на корпусах боковых зеркал, колесных дисках, ковриках внутри и на передней панели.

Также впереди имеются усы, а сзади - огромный вращающийся ключ. Оснащается авто 1,6-литровым мотором и МКПП.

Ценник оригинального транспортного средства составляет 4,7 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, производители двигателей немецкого тюнинг-ателье B&B сумели повысить отдачу мощности Volkswagen Beetle до 380 лошадиных сил.