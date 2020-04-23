Знаменитый "Конкурс элегантности" перенесли на 2021 год

В нынешнем году мероприятие, известное под названием Concours d’Elegance, должно было пройти в 70-й раз.

Неудивительно, что в ближайшие месяцы практически ни одно крупное мероприятие, будь то национальное или международное, не состоится. Это коснулось и Pebble Beach Concours d’Elegance.

Неделя классических автомобилей в Монтерее, американском штате Калифорния, полна престижных автомобильных вечеринок, а также веселых Concours d’Lemons, так что для каждого найдется что-то интересное.

Организация Concours d’Elegance, которая ежегодно проводится в Пеббл-Бич, объявляет сегодня, что эксклюзивное мероприятие не состоится в этом году. О причине такого решения легко догадаться: опасения по поводу возможного дальнейшего распространения коронавируса.

Мероприятие Pebble Beach Concours d’Elegance было запланировано на 16 августа. В этом году это будет семидесятый выпуск конкурса, события, в котором не только проходят соревнования среди самых красивых представителей "классики", но и регулярно представляют автомобильные новости автопроизводители.

Например, в 2018 году Infiniti показала впечатляющий Prototype 10.

К разочарованию тех, кто надеется, что "Конкурс Элегантности" в Пеббл-Бич будет перенесен, организаторы мероприятия указывают на то, что семидесятый выпуск конкурса состоится 15 августа 2021 года.