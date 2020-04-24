Конкурент Cybertruck: компания Rivian готовит новый электрический концепт (Фото)

Несмотря на влияние COVID-19, остановку завода и будущие задержки, автозапуск новой модели Rivian продолжает продвигаться вперед.
Rivian - один из немногих многообещающих производителей электромобилей, который должен появиться в ближайшем будущем.
Первыми моделями компании станут электрический пикап R1T и трехрядный внедорожник R1S. Марк намерена внедриться в наиболее популярные сегменты американского авторынка, а также наладить работу с таких компаниями, как Amazon и Ford.
Надо отметить, что R1T остается единственным настоящим конкурентом Tesla Cybertruck, по крайней мере на данный момент.
Из-за ограниченной активности на автомобильных заводах и ограничений на определенные виды деятельности не так много нового, оригинального контента.
К счастью, Rivian продолжает просвещать нас, выпуская новые ролики о своей продукции.