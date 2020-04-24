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Конкурент Cybertruck: компания Rivian готовит новый электрический концепт (Фото)

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Конкурент Cybertruck: компания Rivian готовит новый электрический концепт (Фото)
17:03 Сегодня Телеграф avtodream.org

Производитель является одним из самых перспективных наряду с Tesla, которой хочет в будущем составить конкуренцию.

Несмотря на влияние COVID-19, остановку завода и будущие задержки, автозапуск новой модели Rivian продолжает продвигаться вперед.

Rivian - один из немногих многообещающих производителей электромобилей, который должен появиться в ближайшем будущем.

Первыми моделями компании станут электрический пикап R1T и трехрядный внедорожник R1S. Марк намерена внедриться в наиболее популярные сегменты американского авторынка, а также наладить работу с таких компаниями, как Amazon и Ford.

Надо отметить, что R1T остается единственным настоящим конкурентом Tesla Cybertruck, по крайней мере на данный момент.

Из-за ограниченной активности на автомобильных заводах и ограничений на определенные виды деятельности не так много нового, оригинального контента.

В 2022 году Ford представит вседорожный Fusion Active

К счастью, Rivian продолжает просвещать нас, выпуская новые ролики о своей продукции.

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Электрокар, Rivian, Rivian R1T, Tesla Cybertruck, Rivian R1S.
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